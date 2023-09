B243: Unfall sorgt für Stau zwischen Herzberg und Osterode

Foto: Kreisfeuerwehrverband Osterode am Harz / Feuerwehr

Aufgrund eines Verkehrsunfalls kommt es am Montag auf der B243 von Herzberg in Richtung Osterode zu Verkehrsbehinderungen. Ein Mensch muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Herzberg Auf der Schnellstraße B243 von Herzberg in Richtung Osterode am Harz ereignet sich am Montag ein Verkehrsunfall: Zwei Autos waren zusammengestoßen.