Jubiläumsfest: Pöhlder Vereine stellen buntes Programm auf

50 Jahre Förderverein Kinder- und Jugendprojekte Pöhlde: Zu diesem Anlass hat der Vorstand zusammen mit einem Orga-Team und den Vereinen ein Fest für Jung & Alt auf die Beine gestellt. Die Organisatorinnen und Organisatoren erzählen, was Besucherinnen und Besucher am Samstag, 16. September, ab 11 Uhr erwartet.

Mit Stempelkarte in den Lostopf kommen

Die Pöhlder Vereine, von SV Pöhlde bis PCC Pöhlde, unterstützen das Jubiläum mit einem sportlichen Mit-Mach-Angebot und Interessierte haben die Möglichkeit, diesen „Parkour“ mit einer Stempelkarte zu bewältigen. Die Auswahl an Angeboten ist dabei groß: Motorrad fahren, Tennis, Volleyball, Fußball, Schießen, Fitness, Air Hockey, Billard, Kicker, Feuerwehr Löschübungen bis hin zu Kinderschminken. Die besagte Stempelkarte wandert dann in einen Lostopf und es gibt Preise zu gewinnen. Am Nachmittag wird zum Bingo für jedermann aufgerufen und auch dort gibt es eine Tombola, so die Veranstalter.

Der SchaPö begleitet den Tag musikalisch, die Garde des PCC Pöhlde und auch Kindergarten und Schule haben einiges einstudiert. Zudem kündigt sich für das besondere Jubiläum auch Besuch aus Herzberg an: Die Jugendlichen des Dirtpark-Projekts zeigen einige ihrer Bike-Tricks. Ende der Feierlichkeiten ist 17 Uhr. „Pöhlde wäre nicht Pöhlde, wenn es nicht auch den Pöhlder Kartoffelsalat, Gegrilltes, selbst gebackenen Kuchen und kühle Getränke geben würde und alle an einem Strang ziehen“, so das Organisationsteam des Vereins. Man habe alles dazu beigetragen, dass es an nichts fehlt. „Nun hoffen wir alle auf viele Gäste und super Wetter, damit sich unsere Arbeit auch gelohnt hat.“