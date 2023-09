Gewinner des deutschen Rock&Pop-Preises spielt im Harzer Hof

Scharzfeld Am Mittwoch, 6. September, spielt Liedermacher Mario Becker sein preisgekröntes Album im Rahmen der Mittwochskonzerte in Scharzfeld.

Am kommenden Mittwoch, 6. September, um 19 Uhr findet wieder das monatliche Mittwochskonzert im Harzer Hof Scharzfeld statt. Diesmal wird der Liedermacher Mario Becker aus Herberhausen die Bühne betreten.

Mit seinem Debütalbum „Wlan in der Telefonzelle - Lieder zwischen Schlamassel und Schokokussbrötchen“ gewann der Musiker 2022 den renommierten deutschen Rock- und Pop-Preis. Am Mittwoch um 19 Uhr steht er mit Gitarre, Looper und Mikrofon auf der neuen Open-Air-Bühne im Garten des Harzer Hofs bereit, um den Besuchern einen unterhaltsamen Abend zu bieten.

Gewinner des Rock- und Pop-Preises für das beste deutsche Album

Zu dem Künstler erklären die Veranstalter: „Mario Becker liefert zwischen Schwermut und Schokokussbrötchen Einblicke in unsere Gesellschaft – ganz subtil und fein beobachtet, mit schrägem Wortwitz, widersprüchlichen Gefühlen und treffsicheren Provokationen“.

Seine wortreichen und ambivalenten Texte mit einer guten Portion Nostalgie begleitet er mit Gitarre und Ukulele. Kleininstrumente und ein Looper sorgen für die ein oder andere Überraschung. „Aber Vorsicht! In manchen Liedern findet man sich selbst wieder. Und den einen oder anderen unaufgelösten Widerspruch nimmt man womöglich mit nach Hause“, so die Ausrichter.

Wie immer findet das Konzert, sofern das Wetter mitspielt, im Freien statt. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Hutspende gebeten. Eine Platzreservierung wird von den Veranstaltern empfohlen unter Telefon 05521/994700.

Über die Mittwochskonzerte

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe der „Mittwochskonzerte im Harzer Hof”, eine Kooperation von Kunstleben e.V. und Kreuzberg on Kultour: Jeden ersten Mittwoch im Monat spielen lokale Künstler und Bands live im Harzer Hof in Scharzfeld. Auf dem Programm stehen Konzerte von Singer-Songerwritern, Künstlerduos und Akustikbands.

Musikalisch wird eine breite Palette an Genres abgedeckt, teilen die Veranstalter mit: Ob Melanchopop, Gypsy-Jazz-Folk, hawaiianischer Blues oder ein gemütliches Rockkonzert. Die nächsten Konzerte spielt Jack Haunt am Mittwoch, 4. Oktober, Lobo Andersson & Uli Hernmarck am Mittwoch, 1. November, und Ludwig Wright am Mittwoch, 6. Dezember.