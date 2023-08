Fest 3. Bier- und Weinfest in Herzberg: Tanzen, Feiern und Genießen

Das dritte Bier- und Weinfest in Herzberg am Samstag, 26. August, hielt, was die Organisatoren versprochen hatten.

Ab etwa 18 Uhr bis in den späten Abend hinein herrschte auf dem Vorplatz des Kinos eine ständige Geschäftigkeit. Wieder einmal hatte sich die Idee bewährt, zentral in einem überschaubaren Bereich gesellig zusammen zu sein, statt entlang der gesamten Hauptstraße entlang zu flanieren und dabei nur einige Stände zu sehen, so die Organisatoren.

Die Band Stefan Vox macht sorgt für gute Laune. Foto: Paul Beier / FMN

Musikalische Begleitung aus Göttingen

Dazu gab es unterhaltsame Musik von der Band von Stefan Vox aus Göttingen. Das Team von der Kinowelt und einige Mitstreiter vom Verein für Wirtschaft und Handel hatten im Vorfeld viel Organisationsarbeit geleistet. An den Gastro-Ständen wurden die Besucherinnen und Besucher zügig versorgt, sodass es keine nennenswerten Staus gab, freuten sich die Organisatorinnen und Organisatoren. „So eine Veranstaltung könnte eigentlich öfter stattfinden“, meinten zahlreiche Anwesende, als sie am späten Abend den Heimweg antraten.