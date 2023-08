Kultur in der Region Der Internationale Herzberger Orgelsommer startet am 26. August

Klanggewaltig, feierlich und erhaben, so lieben Kenner Orgelmusik. Und diese Liebhaber warten schon wieder darauf, denn an diesem Samstag wird um 18 Uhr der inzwischen traditionelle Internationale Herzberger Orgelsommer der Nicolai-Kirchengemeinde eröffnet. Neben den Orgelkonzerten stehen in diesem Jahr auch wieder einige Kammermusikkonzerte auf dem Programm.

Eröffnung in Christuskirche

Neu in diesem Jahr, das erzählt der Kreiskantor Jörg Ehrenfeuchter, zusammen mit der Vorsitzenden des Fördervereins für Kirchenmusik St. Nicolai, Daniela Wensel, in einem Gespräch mit unserer Zeitung, ist, dass die Reihe diesmal in der Christuskirche startet. Mitwirkende sind die Herzberger Kantorei und der Kammerchor, der Chor der Musikgemeinde Osterode, der Jugendchor Herzberg/Osterode sowie die Sopranistin Elisabeth Dopheide und das Ensemble Fuax Pas, unter der Leitung von Ehrenfeuchter. Präsentiert wird „Misatango“ von Martin Palmeri. „Misatango“ wurde von Palmeri für einen argentinischen Chor geschrieben. „Das Werk beinhaltet die gesamte Bandbreite von Leidenschaft und Temperament des Tangos“, so Ehrenfeuchter „und ist großartig besetzt“. Unterstützt von einem Bandoneon, das den Rhythmus gibt. „Die Musik erinnert an die Atmosphäre in Ball- und Musikhäusern oder Straßencafés in Argentinien“. Zu diesem Konzert ist der Eintritt frei.

Abschluss mit Barockorchester

Alle anderen Konzerte (im Wechsel Orgel- und Kammermusikkonzerte) finden wie üblich in der Nikolaikirche statt. Das Publikum kann sich auf Orgelwerke aus dem Barock und der Romantik (Orgel: Ehrenfeuchter), auf Werke von Max Reger (Orgel: Wolfgang Zerer/ Franz Danksagmüller), sowie auf Kammermusik mit unterschiedlichen Protagonisten freuen. Das Abschlusskonzert wird mit dem Herzberger Kammerchor, dem Barockorchester Camerata Allegra, der Sopranistin Johanna Neß und dem Bass Sebastian Myrus gestaltet.

Im Mittelpunkt: die Engelhardt-Orgel

Das besondere Musikinstrument, das im Mittelpunkt der Werke steht, ist natürlich die Engelhardt-Orgel. Die Orgel ist die größte niedersächsische Denkmalorgel aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und gleichzeitig die größte erhaltene Engelhardt-Orgel. Sie wurde 1843 bis 1845 von der Orgelbaufirma Johann Andreas Engelhardt erbaut. In dem vielseitigen Instrument klingt einerseits die Barockzeit nach und andererseits kann die Epoche der Romantik erlebt werden. „Die Professoren, die zu uns kommen und an der Orgel spielen, geben diese Wertschätzung an ihre Schüler weiter“, freut sich Ehrenfeuchter.

Der Internationale Herzberger Orgelsommer: immer ein Garant für gute Orgel- und Kammermusik. Foto: Förderverein für Kirchenmusik St. Nicolai / HK

„Kirchenmusik hat in der Nikolaikirche einen hohen Stellenwert Daniela Wensel, Vorsitzende des Fördervereins für Kirchenmusik St. Nicolai, über den Herzberger Orgelsommer.

Auch in diesem Jahr findet der Orgelsommer wieder dank vieler Unterstützer statt. Einer davon ist der Förderverein für Kirchenmusik St. Nikolai. „Kirchenmusik hat in der Nikolaikirche einen hohen Stellenwert“, so die Vorsitzende Wensel. Der Förderverein, der seit 1994 besteht, hat das Ziel, die Konzertaufführungen in ihrer Vielfalt und hohen Qualität zu erhalten und sich finanziell und ideell an Maßnahmen zur Erhaltung der denkmalgeschützten Orgeln zu beteiligen.

Viele Unterstützer

Die Unterstützung der Konzerte reicht von der finanziellen Seite, über die Organisation, Verköstigung der Künstler bis hin zum Erstellen der Plakate und Flyer. Die Initialzündung für die Gründung des Fördervereins ergab sich aus einer großzügigen Spende einer Privatperson. Und aus der Erkenntnis, dass ab 1989 die Zonenrandförderung wegbrach, ergänzt Ehrenfeuchter. Aus dem Kreis der Kantorei heraus sei der Förderverein mit mehreren Mitgliedern, darunter auch der ehemalige Kreiskantor Hans-Ulrich Funk, gegründet worden. Heute liegt die Mitgliederzahl immer stabil um die 65.

Weitere Informationen zum Internationalen Herzberger Orgelsommer gibt es unter www.kirchenmusik-suedharz.de. Dauerkarten für die gesamte Konzertreihe kosten 65 Euro (ermäßet 50 Euro). Einzelkarten kosten zwischen 10 Euro (ermäßigt 7 Euro) und 20 Euro (ermäßigt 15 Euro). Die nächsten Konzerte sind für November geplant.