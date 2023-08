Osterode „Mama, ich habe eine Frau totgefahren!“ So beginnen viele Schockanrufe. Ihr Ziel: Menschen um ihr Geld zu bringen. So auch kürzlich in Herzberg.

Betrug im Harz Schockanruf in Herzberg: So dreist gehen die Betrüger vor

Das Telefon klingelt und am Hörer ist scheinbar das eigene Kind. In einem aufgebrachten Ton folgt: „Es ist so schlimm, ich hatte einen Unfall – und jemand ist gestorben.“ Der Schock ist noch nicht verdaut, schon meldet sich aus dem Hintergrund eine zweite Stimme – eine vermeintliche Staatsanwältin. Die erste Frage: „Sind Sie alleine?“ Wird sie verneint, endet das Gespräch ruckartig – es bleiben Panik und Verwirrung. Ist der oder die Angerufene alleine, so kommen die Anrufer schnell zum eigentlichen Grund für den Anruf: Sie brauchen viel Geld – und das möglichst sofort.

Immer wieder werden Versuche der Betrugsmasche bei der Polizei angezeigt. Auch am Mittwochmorgen in Herzberg: Die Tochter meldet sich angeblich bei ihrer Mutter, da ihr ein schlimmer Unfall passiert sein soll und sie nun Geld benötigt. Die Angerufene ist sich sicher: Sie hat die Stimme ihrer Tochter gehört. Auf die Frage, ob die Angerufene alleine ist, gibt diese das Telefon weiter - und die Anrufer legen auf. In diesem Fall verläuft der Anruf für die Betroffene vergleichsweise glimpflich – zur Geldforderung kommen die Betrüger gar nicht erst. Leider ist das nicht immer der Fall: Erst Ende Mai erbeuten Betrüger mit der gleichen Masche mehrere zehntausend Euro von einem Osteroder Ehepaar für eine angebliche Kaution, die durch den verursachten Notfall notwendig wäre, um einer Haftstrafe zu entkommen.

Es gibt in der deutschen Strafprozessordnung keine Kaution. Polizei Osterode

Im Altkreis Osterode werden derartige Meldungen immer mal wieder zur Anzeige gebracht, so die Polizei. Obwohl regelmäßig davor gewarnt wird, sich bei solchen Anrufen immer erst einmal mit den angeblich unfallverursachenden Kindern oder Enkelkindern in Verbindung zu setzen, fallen besonders ältere Menschen regelmäßig auf die Masche herein. Deshalb der dringende Rat der Polizei: „Rufen Sie ihre Kinder oder Enkelkinder an, die angeblich einen Unfall verursacht haben sollen, oder teilen Sie den Sachverhalt der richtigen Polizei vor Ort mit und fragen nach, ob es einen solchen Vorfall wirklich gegeben hat. In diesem Zusammenhang sei hier ganz deutlich angemerkt: Es gibt in der deutschen Strafprozessordnung keine Kaution.“

