Schlepper und Oldtimer kommen wieder nach Wulften

Nach fünf Jahren Pause ist es wieder soweit: Die Schlepperfreunde Wulften können endlich wieder ihr traditionelles Schlepper- & Oldtimertreffen am Osterfeuerplatz in Wulften veranstalten. Lange haben sie darauf gewartet, jetzt kann der Vorstand wieder aktiv werden und den Besuchern ein erlebnisreiches Wochenende vom 25. bis zum 27. August präsentieren.

Dabei stehen an diesem letzten Augustwochenende auch wieder einige Höhepunkte auf dem Programm der Veranstaltung. So erwartet die Besucher am Samstag etwa das Bremswagenziehen, das Containerziehen, außerdem können sie historische Baumaschinen im Einsatz erleben oder live beim Pflügen und Ackern zusehen. Außerdem wird es einen Teilemarkt geben.

Auch in diesem Jahr wird für die Zuschauer wieder einiges geboten - etwa können Besucher beim Ackern und Pflügen zusehen. Foto: Martin Baumgartner] / HK

Zudem wird am Freitag- und Samstagabend ein DJ bis in die Morgenstunden für Partystimmung im eigens für das Schleppertreffen aufgestellten Festzelt sorgen. Für das leibliche Wohl während des gesamten Veranstaltungswochenendes ist gesorgt.

„Wir freuen uns an beiden Tagen auf zahlreiche Besucher, die sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen können“, teilen die Ausrichter mit.