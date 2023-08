„Spektakeltal“ in Herzberg: Akrobatik, Clownerie, Maskentheater

Am Sonntag, dem 13. August und am Montag, dem 14. August, werden das Paradies Sieber und der Harzer Hof Scharzfeld zum Spektakeltal. Künstler aus Berlin und Halle bringen Ihre Darbietungen aufs Land und nehmen die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine fantasievolle Reise begleitet von Puppenspiel, Slapstick, Wortwitz, Artistik und Musik.

In vier Episoden sehen Zuschauerinnen und Zuschauer urkomische Clownerie, außergewöhnlich originelle Livemusik, eindrucksvolles Figurentheater und spektakuläre Akrobatik.

Programm verzaubert Erwachsene und Kinder gleichermaßen

In „Home?“ macht sich Sebastian Utecht auf die Suche nach einem neuen Zuhause. Dabei unterstützen ihn in seiner Performance Waschlappen, Wollsocken und Wäscheklammern. Poetisch-humorvoller Slapstick, in dem die Zuschauenden nach und nach involviert und in manchen Momenten auf feinfühlige Art und Weise mit einbezogen werden.

In der Episode „Wurzeln“ präsentieren Maxi Schreier und Felix Fischer (The Four String Company) ein Zirkustheaterstück mit Akrobatik und Musik. Blaskapelle, Bratwurst und Bier - ist das wirklich alles? Was ist eigentlich „Heimat“ und wie darf man sich dazu verhalten? Als Musiker und Artisten-Duo versuchen sie ihren Wurzeln auf den Grund zu gehen und Wege zu finden, ihr ambivalentes Verhältnis auf der Bühne darzustellen. Dabei bedienen Sie sich Akrobatik, Tanz, Livemusik und Objektmanipulation.

Akrobatisches und komödiantisches Spektakel in vier Episoden. Foto: Veranstalter

Foolish Doom ist eine epische Komödie über die Klimadebatte. Der große Zauberer Burnhart und seine treue Gefährtin Pippa kommen mit einer grandiosen Mission auf die Erde: die Welt zu retten. Dort finden sie katastrophale Missstände und eine Kakofonie widerstreitender Menschenstimmen vor. Die Geschichte nimmt ihren schwungvollen Lauf, begleitet von Original-Keyboard- und Songstücken sowie den Klängen des sensationellen magischen Schlagzeugwagens. Mit viel Fantasie und Spaß für Erwachsene wie auch Kinder geben Peter Sweet und Leonie Baker mithilfe von Maskentheater, Puppenspiel und Live-Musik Impulse für die Klimadebatte.

Die abschließende Episode zeigt ein großes Dreibein mit einem Vertikaltuch. In „Blind Date“ sitzt Petra Tobies a.k.a. Frau Pfeifer im Café und wartet auf ihr Blind Date … es kommt aber nicht … Mit ihrer burschikosen, so gar nicht zierlich-bescheidenen Art möchte sie uns auf humorvolle Art und Weise zeigen, dass jeder so sein darf, wie sie/er will. Da ihr Blind Date nicht erschienen ist, muss ein Freiwilliger dabei behilflich sein. Ein Stück, das zum Lachen bringt und berührt.

Am Sonntag im Paradies bei Sieber

Das Spektakeltal beginnt am Sonntag, dem 13. August, um 14 Uhr im Paradies bei Sieber. Der ehrenhafte Verein hat das Event organisiert und die Künstler in den Harz geholt. Der Verein dankt dem Jugendring Harzland, der Harz Energie und dem Landkreis Göttingen für die kleine finanzielle Unterstützung, mit der zumindest die Fahrtkosten der Künstlerinnen und Künstler gedeckt werden können.

Die Veranstaltung findet für ein geringes Eintrittsgeld von nur 10 Euro statt. Da dies bei Weitem nicht reicht, um eine angemessene Gage zu zahlen, hoffen die Veranstalter auf großzügige Hutspenden.

Außerdem wurde das Hoftheater Scharzfeld als zweiter Veranstaltungsort für eine weitere Show am Montag, dem 14. August aufgetan, um zusätzliche interessierte Gäste aus der Region zu erreichen. Von 18 bis 21 Uhr findet das Spektakeltal in drei (statt vier) Episoden auf der neuen Open-Air-Bühne im Harzer Hof Scharzfeld statt. „Wir haben uns sehr über die Chance gefreut, dieses außergewöhnliche Event als zweiter Austragungsort zu begleiten. Wir hoffen, dass viele Gäste den Weg nach Sieber und Scharzfeld finden.“ sagt Jennifer Ponath vom Harzer Hof Scharzfeld. Zukünftig soll es weitere gemeinsame kulturelle Projekte und Veranstaltungen geben.