E-Carsharing kommt nach Osterode: So funktioniert die Auto-Ausleihe

Osterode Einkaufen, Arztbesuch oder Umzug: An der Stadthalle Osterode steht künftig ein E-Opel Combo bereit. So funktioniert das Ausleihen des Wagens.

Das E-Carsharing kommt nach Osterode: Ab sofort steht ein Opel Combo an der Stadthalle in Osterode bereit. Damit ist die Stadt der 20. Standort des landkreisübergreifenden E-Carsharing-Projektes.

Und so soll das Leihen des Wagens künftig funktionieren: Wer sich einmal registriert hat, kann das Auto per App oder online mieten und zahlt die gefahrenen Kilometer sowie die gemietete Zeit. Der Ladestrom ist inklusive, erklärt die EinHarz-Initiative. Bei einer Tagesbuchung und angenommenen 150 Kilometern mit dem Opel Combo sind das rund 90 Euro. Die Nutzung, von Einkäufen, Arztbesuchen bis hin zu Umzügen, steht den Mieterinnen und Mietern frei. „Unabhängig vom persönlichen Einsatzzweck ist das E-Carsharing-Angebot ein absoluter Gewinn. Gäste, Einheimische und Firmen sind so auch ohne eigenes Auto bzw. Zweitwagen oder Dienstwagen mobil und sparen damit Steuern, Versicherung, Reparaturen und vor allem Kraftstoff“, sagt Harz Energie-Geschäftsführer Konrad Aichner. Der Energieversorger übernimmt den Service rund um das Fahrzeug. Dazu gehören der Verleih, die Abrechnung und der Betrieb der Ladepunkte sowie die Wartung und Pflege der E-Autos.

Initiative mit zwölf E-Autos gestartet

„Das E-Carsharing ist eine echte Bereicherung für unsere Region und natürlich auch für die Umwelt. Perspektivisch können wir so das individuelle Verkehrsaufkommen verringern und gewerbliche Fuhrparks entlasten. Außerdem werden alle Ladepunkte von Harz Energie mit 100 Prozent Ökostrom betrieben“, freut sich Maik Wächter, Geschäftsführer der WIBO.

Die EinHarz-Initiative war im Juli 2022 mit zwölf Elektroautos im Harz, Harzvorland und Eichsfeld gestartet. Der Opel Combo mit Standort an der Stadthalle Osterode ist mittlerweile das 20. E-Auto in dem E-Carsharing-Projekt. „Wir sind glücklich, dass das Angebot genutzt wird und freuen uns über das positive Feedback, das wir bisher erfahren haben“, betont EinHarz-Geschäftsführer Frank Uhlenhaut. „Wir wollen weiter die Werbetrommel rühren, um noch mehr Menschen für die zukunftsfähige Mobilität zu begeistern.“

Buchung mit Schritt-für-Schritt-Anleitung

Gäste und Einheimische können sich per App oder online registrieren. Anschließend stehen den Nutzerinnen und Nutzern alle E-Carsharing-Angebote zur Verfügung. Dazu zählen zurzeit Standorte in Bad Lauterberg, Bad Sachsa, Bovenden, Clausthal-Zellerfeld, Duderstadt, Einbeck, Goslar, Hahnenklee, Halberstadt, Northeim, Seesen, St. Andreasberg und Wernigerode. Unter https://sharing.einharz.de führt eine detaillierte Beschreibung Schritt für Schritt durch die Buchung.