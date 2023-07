Klimaschutz: Herzberger bringen 50 konkrete Ideen vor

Am 6. Juli fand im Martin-Luther-Haus in Herzberg die erste öffentliche Veranstaltung im Rahmen der Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Herzberg am Harz statt. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Demnach seien 30 Personen der Einladung beziehungsweise dem Aufruf gefolgt, informierten sich über die aktuelle Situation in Herzberg zum Thema Klimaschutz und brachten selbst weit mehr als 50 Ideen in sechs Handlungsfeldern ein.

Bürgermeister Christopher Wagner eröffnete die Veranstaltung und die Klimaschutzmanagerin Anna Tegtmeier stellte die bisherigen Erfolge der Stadt Herzberg im Klimaschutz vor. „Wir haben zum Beispiel bereits mehrere PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden installiert und errichten Ladestationen für E-Bikes. Außerdem unterstützen wir die Anlage von Blühwiesen und seit Kurzem bieten wir Bürgerinnen und Bürgern kostenlos ein E-Lastenrad zur Nutzung an. Unsere Hausmeister werden regelmäßig im Umgang mit Energie geschult und wir haben an vier Grundschulen das ,Klima macht Schule‘-Projekt eingeführt.“ Auch durch die nächtliche Abschaltung der Straßenbeleuchtung und ein umfangreiches Energiemanagement leiste die Stadt ihren Beitrag zum Klimaschutz.

Öffentliche Gebäude haben wichtige Vorbildfunktion im Klimaschutzmanagement

Die Büros „mensch und region“ und „energie konzepte klimaschutz Siepe“ stellten die CO 2 -Bilanz und die Potenzialanalyse vor und erläuterten Szenarien, die die Grundlage für den weiteren Entwicklungsprozess des Klimaschutzkonzeptes bilden. Dieses soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Dipl.-Ing. Benedikt Siepe fasste seine Erkenntnisse mit dem Fazit zusammen, dass private Haushalte, Verkehr und Industrie die CO 2 -Bilanz dominieren und dass öffentliche Gebäude, obwohl sie nur etwa ein Prozent des CO 2 -Ausstoßes verursachen, eine wichtige Vorbildfunktion haben. Bei der regenerativen Stromerzeugung, so Siepe, liege die Stadt Herzberg mit rund zehn Prozent deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von über 40 Prozent. Rund 90 Prozent der verkehrsbedingten C0 2 -Emissionen werden vor allem durch Pkw und Lkw verursacht.

Herzbergs Bürgermeister Christopher Wagner begrüßt die Anwesenden. Foto: mensch und region / Unternehmen

Anschließend stellte Siepe zwei Szenarien vor: das „Trend-Szenario“ - weiter wie bisher, in dem 80 Prozent E-Mobilität und 50 Prozent der Dächer mit Photovoltaikanlagen und 50 Prozent der landwirtschaftlichen Biomasse (Reststoffe) genutzt werden - und das „Klimaschutz-Szenario“. In diesem wird davon ausgegangen, dass alle Gebäude auf Niedrigenergiehausstandard saniert werden, bis 2045 alle Heizungen auf Holz oder elektrische Wärmepumpen umgerüstet werden, der Verkehr auf 100 Prozent E-Mobilität umgestellt wird, 100 Prozent der Dächer mit Photovoltaik-Anlagen belegt werden und 100 Prozent der landwirtschaftlichen Biomasse (Reststoffe) genutzt wird. Zudem wird hier konsequent Strom eingespart. Sein Fazit: CO 2 -Neutralität sei nur im Klimaschutz-Szenario möglich und auch nur, wenn Windkraft und Photovoltaik auf Freiflächen ausgebaut würden.

Nach einigen Rückfragen wurden die Teilnehmenden eingeladen, ihre Ideen zu sechs Handlungsfeldern auf Pinnwänden zu notieren. Schnell entwickelte sich eine lebhafte und engagierte Diskussion. Siepe und Birgit Böhm von mensch und region zeigten sich begeistert und stellten gemeinsam mit den Anwesenden die Ideen der gesamten Gruppe vor.

Schüler und Senioren einbinden, Klimaberatung als Schulfach ermöglichen

So wurde in der Gruppe „Klimabildung & Bewusstsein“ vorgeschlagen, Schüler ebenso wie Senioren zu informieren und einzubinden, gute Beispiele vorzustellen, eine CO 2 -Uhr in der Stadt aufzustellen sowie mehr Klimaberatung zu ermöglichen, vielleicht sogar als Schulfach. Im Bereich „Verkehr“ wurden der Ausbau von Radwegen und Radverkehrskonzepten, die Optimierung von Busverbindungen, Ruftaxis, klimafreundlichere Ampelschaltungen und zum Beispiel Mitnahmebänke in den Ortschaften genannt.

Auf der Pinnwand „Erneuerbare Energien“ fanden sich Ideen von Hauswindkraftanlagen über Kaltwärmenetze, Quartierslösungen bis hin zu Fernwärmenetzen. Genossenschaften tauchten immer wieder an verschiedenen Wänden auf (als Information zur Gründung oder als Lösungsansatz). An der Pinnwand „Energetische Gebäudesanierung“ wurde ebenfalls Beratung nachgefragt und darauf hingewiesen, dass Energiegenossenschaften, Wärmeplanung oder Nahwärmenetze gute Lösungsansätze seien und an der Pinnwand „Landwirtschaft und Umwelt“ wurden etwa Baumpflanzungen in verschiedenen Varianten (Agroforst, Parks, Stadtbegrünung, Klimaanpassung durch hitzeresistente Arten), regionales Obst und Gemüse, regionale Vermarktung und der Verzicht auf weit transportierte Produkte vorgeschlagen.

Weitere Akteure motivieren, ihre Ideen und Projekte einzubringen

Nun sollen weitere Akteure motiviert und aktiviert werden, ihre Ideen und konkreten Projekte zu entwickeln und umzusetzen. Dazu wird weiterhin das Online-Portal auf der Internetseite der Stadt Herzberg unter www.herzberg.de unter dem Suchbegriff „Kommunaler Klimaschutz“ zur Verfügung stehen. Interessierte sind eingeladen, ihre Ideen hier einzutragen.

Klimaschutzmanagerin Anna Tegtmeier, Fachbereichsleiterin Kerstin Bührmann und Bürgermeister Christopher Wagner freuten sich über den Ideenreichtum der Bürger. Bürgermeister Wagner schloss die Veranstaltung mit dem Hinweis, dass vielleicht nicht alle Ideen sofort umgesetzt werden könnten, das müsse die Zeit zeigen. Einige Maßnahmen seien eher kurzfristig, andere mittel- oder langfristig, einige einfacher, andere komplexer Natur. Alle Vorschläge würden aber im Rahmen der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes geprüft und nach Möglichkeit auch umgesetzt. Er bot an, dass Interessierte im Anschluss an die Veranstaltung das Lasten-E-Bike ausprobieren könnten.

Reges Interesse an den Stellwänden. Foto: mensch und region / Unternehmen

Für weitere Fragen zum Klimaschutzkonzept oder allgemeine Anregungen zum Klimaschutz steht Anna Tegtmeier interessierten Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung.

Am 14. September findet die vertiefende Diskussion mit der Öffentlichkeit statt. Es soll darum gehen, mit welchen Maßnahmen die Klimaziele für Herzberg am Harz erreicht werden können. Dazu sind alle Einwohner wieder in das Martin-Luther-Haus eingeladen.

