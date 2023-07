Traumberuf Journalist? Moritz findet sein Glück über Umwege

Nachwuchs im Journalismus, vor allem guter, den gibt es längst nicht mehr in Massen. Der Fachkräftemangel macht sich auch in der Medienbranche bemerkbar. Mangelnde Work-Life-Balance, der Druck einer immer medienkritischer werdenden Öffentlichkeit oder schlichtweg die Bezahlung – Das sind Gründe, warum Jobs in der IT-Branche vielen Nachwuchskräften heute attraktiver erscheinen. Doch noch gibt es ihn, den engagierten und talentierten Schreiber-Nachwuchs. Was ihn dazu motiviert, in der heutigen Zeit Journalist zu werden, erklärt der Student, ehemalige Praktikant und freie Mitarbeiter beim Harz Kurier Moritz Oppermann.

„Journalist? So kann sich doch heutzutage jeder Online-Blogger nennen, da verdient man doch kein Geld mehr mit.“ – Eine von vielen Phrasen, die ich mir den vergangenen Jahren des Öfteren anhören musste. Für mich stand eigentlich trotzdem schon seit Kindertagen fest, ich will den Menschen etwas berichten und das am Allerliebsten aus der Welt des Sports. Schuld an dieser Misere ist definitiv meine Familie, und dafür bin ich ihr sehr dankbar.

„Toooor in Hamburg!“, hallt es durch die Lautsprecher unseres Radios. Wie an zahlreichen Nachmittagen meiner Kindheit bin ich gerade dabei, die „NDR 2-Bundesligakonferenz“ zu hören. Dazu noch ein Stück von Mamas selbst gebackenem Kuchen und einen Kaffee – als Achtjähriger wahrscheinlich eher noch Kakao. Für mich hätte das Leben in solchen Momenten nicht schöner sein können.

Sport und insbesondere der Fußball haben mich im Prinzip schon geprägt, seitdem ich laufen kann. Sei es auf dem Fußballplatz des SV Pöhlde, im Stadion von Eintracht Braunschweig oder auch vor dem TV – von Sport konnte ich nie genug bekommen.

Dem „Kicker“ sei Dank

Selbst das Lesen habe ich durch das wohl renommierteste deutsche Fußball-Fachmagazin, dem „Kicker“, erlernt – danke für deine Geduld, Opa. Meine Mutter würde an der Stelle wieder anführen: „Immer wenn du über den Sport philosophierst, fangen deine Augen an zu funkeln.“ Doch nun Schluss mit aller Pathetik, nur weil man für eine Sache schwärmt, heißt es noch lange nicht, dass der spätere Beruf nur annähernd etwas mit dieser Leidenschaft zu tun haben muss.

Meine Begeisterung für den Sport hielt jedenfalls auch im Teenager-Alter an. Welch Wunder, auch Schreiben schien mir zu gefallen. So entschloss ich mich in der 10. Klasse ein Praktikum in der Harz-Kurier-Sportredaktion zu machen. Was soll ich sagen: Das Gefühl, mit der Kamera in der Hand das allererste Mal auf dem Weg zum Sportplatz zu sein, werde ich wohl nie vergessen. Kurz gesagt: ich war Feuer und Flamme.

Die falsche Ausfahrt gewählt?

Mach was Handfestes – mit diesem Motto bin ich nach meinem Abitur nach Göttingen gezogen, um Journal… nein, natürlich, um Lehramt zu studieren. Geschrieben habe ich immer noch, aber so richtig als Journalist – für den Moment habe ich mich da jedenfalls nicht gesehen.

Da passt doch was nicht zusammen, erst Feuer und Flamme, und dann doch Lehrer werden? Zwischendurch schienen die Zweifel ob der späteren Berufswahl zu groß. Würde ich genug Geld verdienen, hatte ich überhaupt das Zeug zum Journalisten? Eingangs erwähnte Vorurteile, die mich scheinbar einholten.

Kehrtwende mit ungewissem Ausgang

Zeitreise in die Gegenwart: Ich sitze in meinem sonnenbeschienen Hannoveraner Zimmer und schreibe ein Essay für die Sonderausgabe des Harz-Kurier (HK). Darüber, warum eine Person im Jahr 2023 noch für eine Zeitung arbeiten will, beziehungsweise sich in den vollgestopften Markt zahlreicher Journalist*innen, Redakteur*innen und ChatGPTs wirft. Eine richtige Antwort auf diese Frage muss ich wohl noch eine Weile suchen.

Dies ist an dieser Stelle aber auch gar nicht von Bedeutung. Viel wichtiger ist, dass ich weiter meine Leidenschaft auslebe. Mittlerweile nicht nur beim HK, sondern auch in meinem Journalismus-Studium und bei „OneFootball“, der größten Fußball-App Deutschlands. Entschuldigung, kurzer narzisstischer Anfall – wahrscheinlich eine Berufskrankheit.

