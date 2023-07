Herzberger Schützen nehmen am Schützenausmarsch Hannover teil

Zu den Höhepunkten der Herzberger Majestäten zählt der Schützenausmarsch in Hannover. Beim größten Schützenausmarsch der Welt tragen die Herzberger Majestäten auch die historischen Kleinodien mit den Königsorden der vergangenen Jahrhunderte.

Im Festumzug mit tausenden Teilnehmern war in diesem Jahr die Herzberger Schützengesellschaft von 1538 im Vorzug dabei, da die befreundete Südstädter Schützengesellschaft ihr 125-jähriges Bestehen feiert. In der Live-Übertragung des NDR waren Schützenkönig Michael Schall, Schützenkönigin Michaela Jablonski, Junggesellenbestemann Robert Masendorf und Volkskönigin Anke Hofemann in Großaufnahme zu sehen, da die Kleinodien mit den vielen Orden an Vorder- und Rückseite sowohl am Straßenrand bei den Zuschauern, als auch bei den NDR-Kommentatoren für Aufsehen sorgte, erklären die Schützen.