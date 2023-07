Arbeitskreis Leila „Hase“ flitzt durch Herzberg - So funktioniert das Lastenrad

Paul Beier

„Hase“, so heißt das Lastenrad, das der Arbeitskreis Leila im ADFC (kurz: AK Leila) kürzlich der Stadt Herzberg für die Dauer von einem Jahr als kostenlose Leihgabe übergab. Im Hof des Rathauses nahmen Bürgermeister Christopher Wagner und die Klimaschutzmanagerin der Stadt Anna Tegtmeier das Lastenrad der Marke „Urban Arrow“ in Empfang und in ihre Obhut.

Übergeben wurde die Leihgabe von den Mitgliedern des AK Leila im ADFC Kreisverband Göttingen, Ulrike Bellin und Siegfried Lieske. Der Landkreis Göttingen hatte vor einigen Jahren die Kosten von fast 6.000 Euro für die Anschaffung des „Hasen“ übernommen. Kreisrätin Fragel, die nicht an der Übergabe teilnehmen konnte, ließ mitteilen, dass der Landkreis die Lastenradinitiative mit Beschluss des Kreistages gerne unterstütze. Sie freue sich, dass nun nach Bovenden, Duderstadt und Hann. Münden auch Herzberg die gebotene Möglichkeit nutze. Siegfried Lieske schilderte das Zustandekommen der Ausleihidee. Er freue sich, dass jetzt auch Herzberger Bürgerinnen und Bürgern sowie Feriengäste das Angebot nutzen können. Ulrike Bellin ergänzte: „Dank gilt der Stadt Herzberg am Harz, die anders als alle anderen bisherigen Ausleiherstandorte selbst die Kosten für den Unterhalt des Leih-Lastenrades übernimmt. Das ist schon besonders und aus unserer Sicht vorbildlich“, so Ulrike Bellin.

Die Mitglieder der AK Leila nahmen die Gelegenheit wahr, deutlich zu machen, was an dem Funktionieren des ehrenamtlichen Projektes an Engagement „so alles dranhängt“. Dazu zählen unter anderem ein Reparaturteam, Papierkram, Kassenverwaltung, Homepage und Kontaktpflege. Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement wollen die Mitglieder der AK Leila ihren Beitrag zum Klimaschutz und auch zur sozialen Verkehrswende leisten. „Nutzen Sie das Rad für Ihre Transporte oder auch für Ausflüge mit Ihren Kindern“, ermunterte Ulrike Bellin. Und Siegfried Lieske ergänzte: „Probieren Sie das Rad aus. Vielleicht wollen Sie danach ein eigenes Lastenrad anschaffen.“

Kostenloses Lastenrad in Herzberg: So funktioniert die Ausleihe

Denn das ist die eigentliche Idee: Die Leute auf den Geschmack zu bringen und von dem Betrieb eines emissionsfreien Verkehrsmittels zu überzeugen. Zu den technischen Daten: Mit vollgeladenem Akku eine Reichweite von ca. 90 km; maximal 90 kg nimmt der Korb auf.

Das Lastenrad kann im Bürgerbüro der Stadt Herzberg zu dessen Öffnungszeiten ausgeliehen werden. Die maximale Ausleihzeit beträgt 3 Tage. Für weitere Nachfragen steht Siegfried Lieske von dem AK Leila unter der Telefonnummer 0177/7543753 und per Mail unter siegfried.Lieske@gmx.de zur Verfügung. Einer der ersten, die das Angebot übrigens wahrnahmen, war Bürgermeister Christopher Wagner selbst: Er fuhr damit vom Rathaus zur Ratssitzung auf das Welfenschloss.

