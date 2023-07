Wie das Autohaus Fricke in Herzberg seinen Geburtstag feiert

Der Wohnmobilstellplatz am Südharz in Scharzfeld wird ein Jahr alt.

Das Autohaus Fricke im Herzberger Ortsteil Scharzfeld ist 55 Jahre alt geworden. Ein Anlass zum Feiern. Dabei war es dem Team um Inhaberin Svenja Fricke nicht nur wichtig, einfach auf fünf Jahrzehnte ihrer Arbeit zurückzublicken, sondern auch einen jüngsten Erfolg im Besonderen zu zelebrieren: Der Wohnmobilstellplatz wird ein Jahr alt – und hat erst kürzlich eine Auszeichnung eingeheimst.

Schon im Juni stieg deswegen die große Party. Zur Freude von Svenja Fricke war das Interesse aus der Bevölkerung groß, was aber auch am Programm gelegen haben mag: Harzer Schieferarbeiten mit Udo Hippauf, Live-Musik vom Spielmannszug Schapö und vom Unplugged Duo Melanie Mau und Martin Schnella sowie ein Rahmenprogramm für Kinder vom Förderverein für Kinder und Jugend Scharzfeld hatte das Autohaus zum Jubiläum aufgefahren.

Stellplatz vom TopPlatz Magazin gekürt

„Wir freuen uns besonders, dass wirklich Gäste aus ganz Deutschland gekommen sind“, so die Inhaberin. Dabei entfaltete der junge Wohnmobilstellplatz maßgebliche Anziehungskraft, davon ist Fricke überzeugt. Viel Geld hat sie investiert in den Platz, der dem geneigten Reisemobilisten alles bietet, was er so braucht, inklusive Shop mit Produkten aus dem Harz, Duschen und Gasflaschen für den eigenen Grill.

Erst wenige Tage zuvor war das Autohaus Fricke daher auch mit dem Label „TopPlatz“ durch das gleichnamige Magazin ausgestattet worden: Eine besondere Ehrung für den Aufwand, den das Team vom Autohaus Fricke betrieben hat, um ihre Vision von einem Stellplatz umzusetzen. „Alte Schule ganz neu interpretiert“, fasst es das Magazin auf seiner Webseite zusammen. Für das Autohaus ein zusätzlicher Anlass für die Feier im Schatten der berühmten Steinkirche.

