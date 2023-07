Wulften Eine Heimat für Tiere und Pflanzen und Erholung für den Menschen: Noch heute lockt das Schulbiotop in Wulften Besucherinnen und Besucher an.

Biotop in Wulften Seit zehn Jahren gedeiht in Wulften ein kleines Paradies

Zehn Jahre ist es her, dass das Wulftener Schulbiotop in unmittelbarer Nähe der Grundschule angelegt wurde. Seitdem bietet es seinen Besucherinnen und Besuchern Naturerlebnisse, befindet sich aber auch in einer ständigen Veränderung, bedingt durch Wetter, Bewuchs und Klimaveränderung. Passend zum Jubiläum wurde es noch einmal erweitert.

Ursprünglich war das Gelände eine Feuchtwiese - und in den ersten Jahren als Biotop gab es dort noch einen Teich, zu dem ein kleiner Steg führte. Inzwischen ist durch die vergangenen Dürrejahre der kleine Teich ausgetrocknet, das übrige Gelände üppig mit Gräsern, Büschen und Bäumen bewachsen. Ein besonderes Projekt in dem Biotop ist das vom Heimat- und Geschichtsverein aufgebaute „Insektenhotel“. Wichtig sei dabei, Pflanzengesellschaften zu schaffen, die durch ihren Nektar den Insekten Nahrung bieten.

Gemeinsamer Einsatz für das Biotop

Das Wulftener Gärtnerehepaar Carola und Günter Rusteberg mit jahrzehntelanger Erfahrung im Gartenbau hat es sich zum Ziel gesetzt, artenreiche Pflanzen auf den fünf kleinen vorhandenen Erdhügeln anzusiedeln, die vor einigen Jahren mit den üppig blühenden Natternköpfen für Aufsehen sorgten. Dazu musste das Erdreich entsprechend vorbereitet werden. Alfred Keller vom Reitparadies Wulften, der auch das Grünland auf dem Schulbiotop extensiv bewirtschaftet, half mit einer kleinen Fräse und trug mit mehreren Wassertransporten zum Gelingen der naturnahen Gestaltung bei. Um die natürlichen Zusammenhänge zu verstehen, stiftete Dieter Greunig vom Heimat- und Geschichtsvereins Wulften zwei Lehrtafeln mit den Titeln „Insektenhotel“ und „Kopfweiden“. Die Rahmen aus Stahlblech, um die Lehrtafeln aufstellen zu können, schweißte Lothar Mönnich ehrenamtlich zusammen.

Am etwas entfernter liegenden Standort der Kopfweiden wird noch eine Sitzbank aufgestellt, für die das Wulftener Ratsmitglied Willi Ehrhardt gespendet hat. Kopfweiden entstanden, in dem man den Stamm im Jungstadium in einer Höhe von etwa zwei Metern abschnitt. An der Schnittstelle bildeten sich in großer Zahl neue Triebe, die man regelmäßig schnitt. Im Laufe der Zeit entwickelte sich dann die typische Kugelform, die den Namen „Kopfweide“ prägte. Früher waren Kopfweiden unentbehrlich, erklärt der Verein: Mit den biegsamen Ruten errichtete man Gartenzäune, befestigte Bachufer und stellte aus ihnen ein Geflecht her, das zum Füllen der Ausfachungen der Fachwerkhauser diente.

Nahrungsquelle für mehr als 400 Insektenarten

Das eingesetzte Geflecht verputzte man anschließend mit Lehm und Häckselstroh. Junge Weidentriebe dienten auch als Schnurersatz zum Binden. Die bedeutendste Nutzung war das Korbflechten mit Weidenruten. Körbe wurden in allen Formen und Größen produziert. Es ist vermutlich eines der ältesten Handwerke und wurde schon in der Steinzeit ausgeübt. Heute haben Kopfweiden vor allem eine ökologische Bedeutung, da sie für die bedrohte Insektenwelt besonders wichtig sind: Über 400 Insektenarten ernähren sich von den Blättern und Blüten. Kein anderer Baum beherbergt eine solch große Zahl kleiner Lebewesen. Hinzu kommt, dass alte Kopfweiden hohle Stämme ausbilden, in denen Fledermäuse und Eulen Unterschlupf finden.

Durch den am Holzsteg beginnenden und im Buschwerk verlaufenden Verbindungsweg kann der nördliche Teil des Biotops erreicht werden. Die Fläche um den überdachten Freisitz wird von seinem Spender Michael Stahn laufend gepflegt. Durch die vielfältigen ehrenamtlichen Einsätze konnte ein Stück Natur geschaffen werden, in dem die natürliche Vielfalt genossen und bewundert werden kann. Vorschläge zur weiteren Gestaltung und Ergänzung des Wulftener Schulbiotops werden von Dieter Greunig auch immer gern entgegengenommen.