„Theater-Workshop für Kinder von 7 bis 12 Jahren: “Sommernachtstraum”

Das Hoftheater Scharzfeld öffnet seine Bühne für spielfreudigen Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren und bietet einen aufregenden Theaterworkshop an. Unter der Leitung der Theaterkünstlerin Cassandra Rühmling werden die Teilnehmer die Welt des Theaters entdecken und gemeinsam ein eigenes Theaterstück mit dem Thema „Sommernachtstraum“ entwickeln.

Dieser Workshop wird vom Verein Kunstleben organisiert und lege besonderen Wert auf Präsenz und Auftritt, Improvisation, Artikulation, Kreativität und individuellen Ausdruck, heißt es vonseiten der Verantwortlichen. „Die Arbeitsweise basiert auf theaterpädagogischen Elementen, interaktivem Austausch und Gemeinschaftsritualen, die auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden abgestimmt sind.“

Ein eigenes Bühnenstück mit Aufführung

Im Mittelpunkt des Workshops stehe die gemeinsame Erarbeitung eines eigenen kleinen Bühnenstücks, das am Ende vor Publikum auf der Freilichtbühne im Harzer Hof Scharzfeld aufgeführt wird. „Hier können die Kinder ihre neu erworbenen Fähigkeiten und Talente präsentieren und das einzigartige Gefühl der Bühnenerfahrung genießen“, erklärt der Verein Kunstleben.

Der Workshop findet an drei aufeinander folgenden Tagen statt, jeweils von 9 bis 15 Uhr. In der Mittagspause wird den Teilnehmern ein Mittagessen im Harzer Hof serviert. Am letzten Tag gibt es eine Vorbereitungs- und Generalprobezeit, gefolgt von der abschließenden Präsentation des Theaterstücks um 15 Uhr.

Der Theaterworkshop ist inklusiv - Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Foto: Theater Ecce

Für die Teilnahme am Workshop wird eine Gebühr von 69 Euro pro Kind für alle drei Tage inklusive Verpflegung erhoben. Geschwisterkinder erhalten einen ermäßigten Preis von 59 Euro pro Kind, wenn mindestens zwei Kinder angemeldet werden.

Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Die Veranstaltung ist inklusiv. „Alle Kinder sind herzlich willkommen, an diesem einzigartigen Theatererlebnis teilzunehmen“, laden die Verantwortlichen ein. Die Anmeldung kann per E-Mail an kunstleben@mail.de erfolgen.

Über die Workshop-Leiterin: Cassandra Rühmling

Cassandra Rühmling ist eine renommierte deutsche Theaterkünstlerin mit einer umfangreichen Ausbildung und internationaler Erfahrung. Sie begann ihre Ausbildung als jüngste Studentin an der Hochschule für Musik und Theater Rostock und erweiterte ihre Kenntnisse im Bereich Operngesang und Regie am Mozarteum Salzburg und in Wien. Seit 2015 arbeitet sie als freie Regisseurin, Schauspielerin und Musikerin und gibt seit 2019 regelmäßig Theater-Workshops für Kinder, Jugendliche und Menschen mit Beeinträchtigung. Sie hat an verschiedenen renommierten Theatern und Bühnen weltweit gastiert und ist bekannt für ihre vielseitigen künstlerischen Fähigkeiten und ihr Engagement in der Theaterwelt.