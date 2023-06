Dementiell erkrankte Personen zuhause pflegen: Vor- und Nachteile

Hattorf Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, ihre an Demenz erkrankten Angehörigen zuhause zu pflegen. Doch was bedeutet das eigentlich?

In Deutschland leben knapp zwei Millionen Menschen mit einer Demenzerkrankung. Jährlich kommen mehr als 300.000 Erkrankte hinzu, Tendenz steigend. Rund zwei Drittel der Dementen sind weiblich. Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, ihre an Demenz erkrankten Angehörigen zuhause zu pflegen. Doch wie sind die Vor- und Nachteile bei dieser Entscheidung zu bewerten? Darüber informieren die Mitglieder des Vereins „Pflege hoch 8“ mit Sitz in Hattorf. Zu den Verantwortlichen des Vereins gehören Marc Burgholte, Martin Diedrich, Klaus-Günter Lamm, Karsten Stiemerling und Henning Küker.

„Einer der größten Vorteile liegt darin, dass die Betroffenen in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Sie fühlen sich sicherer und geborgener, da sie ihre Umgebung und ihre Angehörigen kennen“, heißt es von den Verantwortlichen.

In der Erkrankung ein Stück weit selbstständig fühlen

Sofern die Pflegeperson nicht arbeite, könne ein genau auf ihn zugeschnittener Tagesablauf erstellt werden, wodurch sich der Betroffene auch in seiner Erkrankung noch ein Stück weit selbstständig fühlen könne. „Allerdings sollte beachtet werden, dass die Pflege häufig rund um die Uhr erfolgt, was zu einer enormen Belastung für die pflegende Person führen kann. Ausreichende Zeit für die eigene Erholung zu finden ist bei häuslicher Pflege nur schwer möglich“, wissen die Mitglieder von Pflege hoch 8.

Weiterhin teilen sie mir: „Ein wichtiger Punkt zur Betrachtung ist auch, dass eine häusliche Pflege nur dann Sinn macht, wenn sich die Erkrankung noch in einem frühen Stadium befindet. Ansonsten stößt die pflegende Person oft auf ihre Grenzen, da die Pflegebedürfnisse des Demenzkranken sich schnell erhöhen können“.

Auch in Einrichtungen Selbstständigkeit bewahren

Auch in Pflegeeinrichtungen könne eine vertraute und geborgene Umgebung geschaffen sowie die Selbstständigkeit der Erkrankten bewahrt und auf individuelle Tagesabläufe eingegangen werden. „Alle Häuser der Pflege hoch 8 sind spezialisiert auf Demenzerkrankungen“, heißt es vonseiten des Vereins.

Dementiell erkrankte Bewohner leben dort beispielsweise in Wohngruppen entsprechend dem Grad ihrer Erkrankung, ihrer Fähigkeiten und Ressourcen. Man habe zentrale Treffpunkte mit festen Bezugspersonen geschaffen, da an unter Demenz leidende Senioren eine Beziehungskontinuität und Sicherheit benötigen. „Mobile Erkrankte können sich in bestimmten Bereichen der Einrichtungen selbstbestimmt bewegen und so ihre Selbstständigkeit bewahren“, so die Verantwortlichen.

Der Verein ist überzeugt: „Grundlage der Arbeit mit dementiell erkrankten Personen in Pflegeheimen ist eine gute Biografie-Kenntnis, eine gesunde Portion Humor, begleitet mit wertschätzenden Worten“. So lasse sich Pflegepersonal in der Arbeit von den Erinnerungen und Erfahrungen der Bewohner leiten. Das Augenmerk liege auf der Förderung der Alltagskompetenz und der Erhaltung der Mobilität. Besonderen Stellenwert hätten dabei individuelle Aktivitäten.

Weitere Pluspunkte für die erkrankten Senioren seien eine individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmte Ernährung und eine ärztliche Betreuung in den Einrichtungen.

Ob zu Hause oder in der Einrichtung: Selbstständigkeit und Mobilität hat oberste Priorität

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl eine häusliche Demenzpflege als auch die Betreuung in einer Pflegeeinrichtung individuell an die Bedürfnisse des Demenzkranken angepasst sein sollten und ein Erhalt der Selbstständigkeit und Mobilität oberste Priorität hat“, bilanziert der Verein. Das häusliche Umfeld biete Vertrautheit, verlange aber auch viel Organisationstalent und Belastbarkeit von der pflegenden Person und sei nur bis zu einem bestimmten Grad der Erkrankung möglich. Die Betreuung in einer spezialisierten Senioreneinrichtung gebe den Angehörigen und Erkrankten Sicherheit, eine individuell angepasste Pflege, aber auch Mobilität und weitgehend selbstbestimmtes Leben für Erkrankte wie auch Angehörige.