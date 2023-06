Baustelle Herzberg: Nächster Abschnitt beginnt am 26. Juni

Ab September 2022 wird die Ortsdurchfahrt/B243 in Herzberg am Harz saniert. Das Wichtigste im 2-Minuten-Video.

Die Bauarbeiten im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt Herzberg gehen in die nächste Phase über: Der nächste Bauabschnitt wird voraussichtlich am 26. Juni 2023 beginnen, wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilt. Das ändert sich für Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

Aufgrund von weiteren notwendigen Abdichtungsarbeiten auf der Sieberbrücke, die vor Freigabe der Fahrbahn zwischen Sieberstraße und Lonauer Straße zwingend erforderlich sind, wird sich die Fertigstellung dieses Abschnittes verzögern. Um die fristgerechte Terminierung der Bauarbeiten zu gewährleisten, wird deshalb der Bauabschnitt zwischen Von-Einem-Straße und Sieberstraße vorgezogen, so die Behörde weiter.

Mühlengraben wird unter Begleitung der Stadt gedrosselt

In diesem Bauabschnitt werden die Asphaltierungsarbeiten auf der Richtungsfahrbahn B27 / Bad Lauterberg zwischen der Kreuzung Von-Einem-Straße / B243 und Kreuzung Sieberstraße / B243 ausgeführt. Neben den Straßenbauarbeiten wird auch der Regenwasserkanal saniert. Das Wasser im Mühlengraben wird gedrosselt, um den vorhandenen Rückstau in den zu sanierenden Kanälen zu minimieren. Seitens der Stadt wird die Drosselung begleitet, um im Mühlengraben genügend Wasser für die Lebewesen wie zum Beispiel verschiedene Fischarten bereitzustellen, versichert die NLStBV.

Die Verkehrsführung in dem Streckenabschnitt zwischen Von-Einem-Straße und Sieberstraße wird wie folgt eingerichtet: Die Bundesstraße 243 Richtungsfahrbahn Herzberg ist zwischen den Abfahrten Mühlenberg und Eichholz für den Verkehr freigegeben. Die maximale Geschwindigkeit ist auf 60 km/h beschränkt, bis zum Nachweis der Griffigkeit eine Messung durchgeführt wird. Dieses gilt ebenfalls für die Richtungsfahrbahn Osterode zwischen Lonauer Straße und Mühlenberg.

Einkaufszentrum an Bundesstraße nur über Zufahrt Von-Einem-Straße erreichbar

An der Abfahrt Eichholz wird der Verkehr in Richtung Herzberg Innenstadt, Bad Lauterberg und Göttingen (Bundesstraße 27) über die Dr.-Frössel-Allee, Hüttuferstraße, Andreasberger Straße und Juesholzstraße bis zur Kreuzung B27 / Juesholzstraße umgeleitet. Der Verkehr aus dem Wohnquartier Eichholz muss ebenfalls die zuvor beschriebene Umleitungsstrecke nutzen. Eine Befahrung über die Bundesstraße 243 zwischen Lonauer Straße und Von-Einem-Straße in Richtung Herzberg Innenstadt ist für diesen Bauabschnitt aufgrund zu geringer Fahrbahnbreiten zwischen Sieberstraße und Sieberdamm nicht möglich.

Auf der Bundesstraße 243 ist die Richtungsfahrbahn Osterode innerhalb der Ortsdurchfahrt Herzberg von der Einmündung B27 / B243 bis zur Abfahrt Dr.-Frössel-Allee durchgehend befahrbar. Zwischen B27 und Von-Einem-Straße ist die Fahrbahn zweispurig eingerichtet, ab Von-Einem-Straße bis zur Lonauer Straße ist eine Fahrspur freigegeben. Die Seitenstraßen Von-Einem-Straße, Pfingstanger und Osteroder Straße können als Linksabbieger befahren werden. Als Rechtsabbieger können die Straßen Sieberstraße, Am Sieberdamm, Domeyerweg und Lonauerstraße erreicht werden. Das Einkaufszentrum an der Bundesstraße 243 ist ausschließlich über die Zufahrt Von-Einem-Straße erreichbar. Vom Einkaufszentrum in Richtung B27 / Bad Lauterberg kann der Zielverkehr ausschließlich über die Von-Einem-Straße hinausfahren. Eine Ausfahrt in Richtung Osterode und Eichholz wird über die vorhandene Busspur auf die B243 eingerichtet.

Bahnübergang Von-Einem Straße vom 27. bis 29. Juni gesperrt

Der Bahnübergang Von-Einem Straße ist in der Zeit von Dienstag, 27. Juni, bis Donnerstag, 29. Juni, gesperrt. Eine Durchfahrt von der B243 und dem Einkaufszentrum zu den Straßen Am Freudenstein und Schlossstraße ist deshalb nicht möglich. Das Ärztezentrum und der Elektronikmarkt Osteroder Straße 9/11 werden über den Pfingstanger erreichbar sein. Die Ausfahrt des hauseigenen Parkplatzes erfolgt über den Pfingstanger. Ein Abbiegen aus dem Pfingstanger ist ausschließlich in Richtung Osterode möglich. Aus der Von-Einem-Straße kann ausschließlich in Richtung B27 gefahren werden. An den Straßen Pfingstanger, Am Sieberdamm, Domeyerweg und Lonauer Straße ist ein Abbiegen nur in Richtung Osterode möglich. Ein Abbiegen aus der Osteroder Straße und Lonauer Straße auf die Bundesstraße 243 in Richtung Innenstadt wird nicht möglich sein.

Der kombinierte Geh- und Radweg zwischen Osteroder Straße und Sieberbrücke wird wegen der Sanierungsarbeiten auf der Sieberbrücke gesperrt. Der Fußgänger- und Radfahrverkehr wird über den kombinierten Geh- und Radweg entlang der Richtungsfahrbahn Osterode geleitet. Fußgänger und Radfahrer können die Bundesstraße 243 an der Kreuzung B 243 / Osteroder Straße / Lonauer Straße und an der Einmündung B 243 / Am Sieberdamm kreuzen. Der Fußgängerüberweg über die Bundesstraße 243 an der Sieberstraße bleibt weiterhin gesperrt.

Zeitlich beschränkte Umleitungsstrecken werden ausgeschildert und bekannt gegeben, so die Behörde. Für Fragen von Anliegern und Bürgern stehen die NLStBV und die Stadt Herzberg jeden Montag von 9 Uhr bis 10.30 Uhr persönlich im Baubüro in der „Hauptstraße 4“ zur Verfügung. Die Baumaßnahme wird im gesamten Stadtgebiet zu Beeinträchtigungen führen. Der Geschäftsbereich Goslar der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr und die Stadt Herzberg am Harz bitten alle Verkehrsteilnehmenden, Anliegerinnen und Anlieger um Verständnis für die erforderlichen Bauarbeiten und die damit verbundenen Störungen.