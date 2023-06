Highland-Games: Ein Stück Schottland kommt nach Scharzfeld

Scharzfeld. Bei den Highland-Games am Samstag, 1. Juli 2023, geht es in dem Harzer Ort Scharzfeld wieder schottisch zu. So soll das Programm aussehen.

Bei den Highland-Games in Scharzfeld können Viererteams sich in verschiedenen Disziplinen üben – zum Beispiel im Baumstammwerfen.

Ein Stück Schottland im Südharz: Am Samstag, 1. Juli, finden an der Einhornschule in Scharzfeld die Highland-Games statt. Beginn ist um 14 Uhr. Zu den Disziplinen, in denen Südharzer Hochländer sich messen werden, gehören unter anderem das Baumstammwerfen, das Baumstammziehen, Hammerwerfen, Bogenschießen und Hufeisen werfen.

Anmeldungen für Teams, die aus vier Personen bestehen sollten (wenn das Team größer ist, werden nur vier Personen gewertet), sind noch bis zum 24. Juni möglich per E-Mail an henrikawerner@t-online.de oder per Telefon unter 0171/4422836. Eine Teilnahme im traditionellen Kilt ist erwünscht, so teilen die Veranstalter mit. Das Startgeld für Kinder- und Erwachsenen-Teams beträgt 5 Euro.

Highland-Games in Scharzfeld: Auch Live-Musik ist geplant

Rund um die Highland-Games kündigen die Veranstalter ein buntes Programm, unter anderem mit Live-Musik an. So werden ab 15 Uhr die Dudelsackspieler von „Pipes and Drums of Brunswiek“ mit traditionellen schottischen Klängen aufwarten. Am Abend ab 18 Uhr gibt es Live-Musik mit Ron Philipps.

Mit Pommes, Bratwürsten, kalten Getränken und Kaffee und Kuchen ist auch für die Verpflegung gesorgt. Außerdem darf für das schottische Flair auch ein Whisky-Tasting nicht fehlen.

