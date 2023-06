Projektwoche OBS Hattorf: Schüler üben mit Pfeil und Bogen

In der OBS Hattorf stand die Projektwoche auf dem Stundenplan, was für interessierte Schülerinnen und Schüler des sechsten und siebenten Jahrgangs im Rahmen des Projekts „Hattorfer Erlebniswelt“ bedeutete, sich auf das Fahrrad zu schwingen und nach Elbingerode in die Pedalen zu treten.

Denn dort wartete bereits Harald Kirchhoff, ein erfahrener und erfolgreicher Bogenschütze, welcher Trainer beim MTV Elbingerode ist, auf dem Sportplatz dieses Vereins. Dort wollten die jungen Gäste antesten, wie diese Sportart ist.

Harald Kirchhoff erklärte die richtige Haltung des Bogens, das Einlegen des Pfeils und dann das „Abschicken“ in Richtung Ziel. Er erhielt übrigens Unterstützung von einem der Schüler, der schon lange Zeit beim Bogenschießen in Elbingerode anzutreffen ist. Die jungen Gäste waren so fasziniert, dass sie am liebsten noch weiter geübt hätten, aber der Weg zurück zur Schule stand wieder an.