Ausschuss Herzberg: Jues in Flammen, Freibad und Klimakonzept

Herzberg Juessee in Flammen, das Freibad und Bürgerbeteiligung am Klimakonzept der Stadt Herzberg: In der jüngsten Sitzung des Herzberger Bauauschusses gab die Verwaltung auch Einblicke in offene Projekte und Vorhabungen.

Jues in Flammen und der Pächtermangel für das Freibad rücken den Juessee wieder in den Fokus.

Das Fest „Juessee in Flammen“ ist jetzt geplant für den 30. September mit einem Ausweichtermin am 14. Oktober. Für die Vorbereitung der Veranstaltung wurden die Anbieterinnen und Anbieter gebeten, das Online-Formular bis zum 13. Juni auszufüllen. Weitere Nachmeldungen sind bis zum 1. Juli noch immer möglich.

Alle Anbieter werden gebeten, zwei unterschiedliche Standorte anzugeben.

Ehrenamtliche Anbieter verpflichten sich einen Beitrag in Höhe von 20 Euro für die Versorgung der Veranstaltungshelfer zu entrichten.

Kommerzielle Anbieter entrichten eine Standgebühr in Höhe von 300 Euro

Alle Anbieter werden gebeten nachhaltige Materialien zu verwenden. Es soll kein Plastik Einweggeschirr (Teller, Schüsseln, Becher, Besteck, etc.) genutzt werden.

„Vorfahrt“ haben Anbieter*innen aus Herzberg und den Ortsteilen, ehrenamtliche Angebote

sowie Anbieter, die sich schon 2020 angemeldet haben

Noch kein Pächter für das Freibad

Für die Verpachtung des Freibades Juessee habe die Stadt noch keinen Pächter oder keine Pächterin oder ein Schwimmmeister beziehungsweise Schwimmmeisterin gefunden. Ein interfraktioneller Arbeitskreis sucht weiter nach einer Lösung, so die Stadt.

Das Interesse an Photovoltaik- Freiflächen sei weiter hoch. Dazu habe die Stadtverwaltung Interessenten darauf hingewiesen, dass die Stadt als steuernde Akteurin auftrete.

Zu den Baumaßnahmen an der B 243: Die derzeitige Einbahnstraßen-Regelung werde wegen der Asphaltierungsarbeiten noch einige Zeit beibehalten, sagte Bührmann.

Bürgerbeteiligung am Klimakonzept

Die Herzberger Klimamanagerin Anna Sophie Tegtmeier stellte eine Plattform zur Online-Beteiligung der Bevölkerung am Klimakonzept der Stadt Herzberg vor. Insbesondere ging sie darauf ein, dass über die Plattform eigene Ideen zum Klimaschutz in der Stadt seitens der Bevölkerung eingebracht werden können. Zu dem Thema sind für den 6. Juli und 14. September jeweils ab 18 Uhr Klimaworkshops im Martin-Luther-Haus geplant.