Hexentrail-Teams sollen Siebers Kirchturmuhr vorschlagen

Sieber Die Kirchengemeinde Sieber will die Teilnehmenden am Harzer Hexentrail für die Modernisierung ihrer Kirchturmuhr begeistern.

Mühselige Aufgabe: Der Küster von Sieber muss das Uhrwerk der Kirchturmuhr zweimal in der Woche aufziehen. Die Gemeinde will die Kirchturmuhr modernisieren, um den Mann zu entlasten.

Mit der Teilnahme an der Lauf- und Wanderveranstaltung Harzer Hexentrail am Samstag, 2. September, unterstützen die startenden Teams Projekte gemeinnütziger Organisationen. Jedes Team kann einen Vorschlag machen. Nach Zielschluss gegen 21 Uhr am Veranstaltungstag entscheidet Losglück, welche Vorschläge mit einer Spende bedacht werden.

Gemeinnützige Organisationen haben im Harz Kurier die Möglichkeit, den Sportlerinnen und Sportlern ihre Projekte vorzustellen - vielleicht landen sie so in der Lostrommel. Die Hexentrail-Teams müssen ihren Vorschlag bis Montag, 31. Juli, mit einer E-Mail an wendt@osterode.de einreichen.

Die Kirchengemeinde Sieber nutzt die Gelegenheit, um für die Modernisierung ihrer Kirchenuhr zu werben.

Das Logo des Harzer Hexentrail 2023. Foto: HK / Osterode

Wie heißt der Verein und woher kommt er?

Kirchengemeinde Sieber.

Was sind die Aufgaben des Vereins?

Die Kirchengemeinde sammelt Spenden für die Modernisierung der Kirchturmuhr.

Wie groß ist der Verein?

237 Mitglieder gehören zu der Gemeinde.

Um was für ein Projekt geht es?

Die Kirchturmuhr soll modernisiert werden.

Wer profitiert davon?

Küster Ulrich Kohlrusch feiert dieses Jahr schon sein 40-jähriges Dienstjubiläum und muss immer noch über Balken klettern, um die Uhr dann mit der Hand zweimal in der Woche aufzuziehen. Das Aufziehen erfordert viel Kraft und auch der Weg dorthin entspricht nicht der Arbeitssicherheit. Auch geht die Uhr mal vor oder nach. Der Denkmalschutz ist mit der Modernisierung einverstanden, Kostenvoranschläge wurden bereits eingeholt. Von der Umsetzung profitiert der Küster sowie die Gemeinde Sieber. Die Kirche ist außerdem ein interessanter Ort für den Harztourismus und die funktionierende Turmuhr ein wichtiger Bestandteil des Dorfes Sieber.

Blick in das Uhrwerk der Sieberaner Kirche. Foto: Kirchengemeinde Sieber

