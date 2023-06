Harzer Hof Scharzfeld lädt am Sonntag zum Tag der offenen Tür

Scharzfeld Am 18. Juni 2023 lädt Familie Döring-Menzel und Team in den Harzer Hof in Scharzfeld ein. Den Besuchern soll ein vielfältiges Programm geboten werden.

Livemusik, Theaterszenen, Kinderprogramm und vieles mehr: Am 18. Juni lädt die Wirtsfamilie Döring-Menzel mit dem Team vom Harzer Hof in Scharzfeld zum Tag der offenen Tür. Von 11 bis 18 Uhr wird Besucherinnen und Besuchern ein vielfältiges Programm geboten, versprechen die Veranstalter.

Einblick in die neue Gastronomie, Küche und Zukunftsprojekte

Gästen soll es an diesem Wochenende möglich sein, einmal hinter die Kulissen zu schauen und sich einen Eindruck von den Hotelzimmern, dem Festsaal und der Theaterbühne zu verschaffen. Zum ersten Mal kann auch die neue Restaurantküche besichtigt werden, die im April fertiggestellt wurde. Jennifer Ponath, Tochter der Inhaberin Petra Döring-Menzel, bietet Hotelrundgänge an, in denen sie über die Geschichte des Generationen-Unternehmens und die Umbauten und Renovierungen der vergangenen Jahre berichtet. Auch die Zukunftsprojekte, nämlich eine Freilichtbühne und eine Elektrotankstelle, werden vorgestellt, so die Organisatoren.

Die neue Gastronomie-Küche des Harzer Hofes öffnet ebenfalls ihre Pforten. Foto: Harzer Hof Scharzfeld / Veranstalter

Auszüge aus Theaterstücken

14 Stücke wurden bereits für das Hoftheater Scharzfeld inszeniert. Seit Anfang des Jahres ist der Theatersaal mit Theatersitzen aus dem Theater Nordhausen ausgestattet. Das kleine Hoftheater-Ensemble, bestehend aus dem Hotelier-Ehepaar Dieter Menzel und Petra Döring-Menzel, zeigt beim Tag der offenen Tür Szenen aus verschiedenen Theaterstücken, darunter auch der ein oder andere Loriot-Sketch.

Regionale Produzenten vor Ort

Als regional ausgerichtetes Restaurant sind am Tag der offenen Tür auch einige regionalen Produzenten und Lieferanten für informative Gespräche zu ihren Produkten vor Ort, erklärt die Gastwirtsfamilie. Jan Hanke vom Harzer Martinshof stellt seinen Hof mit der Zucht des Harzer Roten Höhenviehs vor. Gäste können hauseigene Rindersalami probieren. Am Honigstand der Imkerei Köchermann kann man Bienen hautnah sehen, denn der Scharzfelder Imker bringt neben Honig auch ein Bienen-Schauvolk mit. Regina Neitzel backt frische Waffeln und hat ihren hausgemachten Fruchtaufstrich dabei.

Live-Musik ab 14 Uhr

Die passende Musik gibt es von der Partyband J.M.R Unit. Am Nachmittag performt die Gesangsgruppe bekannte Welthits und Lieblingslieder der Rock, Pop, Schlager, Klassik und Country Szene.

Der Biergarten mit Sonnensegel soll zum Verweilen laden. Foto: Harzer Hof Scharzfeld / Veranstalter

Kinderprogramm

Kinder können durch den Garten toben, die Schokokuss-Wurfmaschine ausprobieren, Dosenwerfen, Torwand schießen und riesige Seifenblasen machen. Auch die Kegelbahn ist geöffnet.

Grillspezialitäten, Harzer Craftbier und Gewinnspiel

Das Harzer Hof Küchenteam serviert Kulinarisches vom Grill, unter anderem Wildbratwurst vom Biohof Uehrde. Auf der Kaffeetafel werden Kuchen von der Bäckerei Kaufmann und frische Waffeln angeboten. Am Fass läuft Harzer Craftbier und Altenauer.

Zusätzlich zum Programm wird ein Gewinnspiel veranstaltet, bei dem Teilnehmende die Chance haben, eine Übernachtung für zwei inkl. Abendessen und Frühstück (Wert: 200 Euro), ein 3-Gang-Menü für zwei (Wert: 100 Euro) oder zwei Theaterkarten mit Aperitif (Wert: 50 Euro) zu gewinnen, so der Harzer Hof.

Bis 18 Uhr können die Gäste sich im Saal, dem Theater, den Hotelzimmer umschauen, der Musik lauschen, sich über die regionalen Produkte informieren und den Biergarten genießen.