Samtgemeinde Hattorf sucht den schönsten naturnahen Garten 

Hattorf Gartenwettbewerb in der Samtgemeinde Hattorf: Was die Hintergründe sind, wie man teilnehmen kann und welche Preise es gibt

„Die Samtgemeinde Hattorf im Harz schreibt als erste Kommune im Landkreis Göttingen einen Wettbewerb um den schönsten naturnah gestalteten Garten aus“, heißt es in einer Mitteilung der Samtgemeindeverwaltung. Teilnahmeberechtigt ist denmnach jeder, der einen Garten im Gebiet der Samtgemeinde besitzt oder betreut und über 18 Jahre alt ist.

Einsendeschluss für drei aussagekräftige Fotos des Gartens ist der 31. Juli. Bewertungskriterien des Wettbewerbs sind laut der Samtgemeinde Hattorf insbesondere das Vorhandensein kräuterreicher, insektenfreundlicher Flächen mit langer Blühphase und das Vorkommen heimischer standortgerechter Stauden und Gehölze. Für die drei besten Einsendungen gibt es Sachpreise zu gewinnen. Bilder können an: gräff@hattorf-am-harz.de gesendet werden.

Samtgemeinde sieht Schottergärten als problematisch an

Motivation für die Ausschreibung dieses Wettbewerbs sei die rapide Ausbreitung von Schottergärten, so die Samtgemeindeverwaltung. Gerade an den Auenrandbereichen in der Samtgemeinde seien die Schottergärten problematisch. Denn in diesen Gärten sei die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens herabgesetzt, was fatale Folgen für den Wasserabfluss bei Starkregen- und Hochwasserereignissen nach sich ziehe. Zudem würden sich die Schotterflächen im Sommer stark aufheizen, was wiederum unvorteilhaft für das Mikroklima sei – insbesondere vor dem Hintergrund, dass Hitzewellen zunehmen würden. Private Gärten könnten durch eine umweltfreundlichere Umstellung Zufluchtsorte für viele Tier- und Pflanzenarten darstellen. „Der Wettbewerb soll daher verdeutlichen, dass Gartengestaltung besser und schöner geht als Schottergärten“, informiert die Samtgemeindeverwaltung.

Dabei möchte die Samtgemeinde Hattorf eine Vorbildfunktion übernehmen. Mit einem neu angelegten Blühstreifen vor dem Rathaus wird für eine kräuterreiche, insektenfreundliche Gartengestaltung geworben. Teile der Grünflächen rund um das Rathaus, die Kläranlage und die Trinkwasseranlagen seien aus der intensiven Pflege genommen worden. Nach Aussage der Samtgemeindeverwaltung werden sie ab sofort nur noch zwei- bis dreimal pro Jahr gemäht, so dass sich daraus artenreichere Bestände entwickeln können, die anders als die kurzrasigen Grasflächen besser mit Sommertrockenheit umgehen können.

Weitere Informationen

Für weitere Informationen steht die Klimaschutzmanagerin der Samtgemeinde Hattorf, Frau Dr. Gräff (gräff@hattorf-am-harz.de / 05584 209-35) zur Verfügung.