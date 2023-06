Pkw bei Unfall nahe Gieboldehausen auseinandergerissen

Zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B247 wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gieboldehausen am späten Samstagabend alarmiert. Das berichtet die Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite.

Der Unfall ereignete sich am Samstag, 10. Juni, gegen 22.30 Uhr. Eine Autofahrerin ist auf der B247 von Gieboldehausen kommend in Richtung Rollshausen von der Fahrbahn abgekommen und mit ihrem Pkw gegen ein Metallgeländer geprallt. „Dabei wurde ihr Opel förmlich auseinandergerissen. Beim Eintreffen an der Unfallstelle wurde die Fahrerin bereits im Rettungswagen des DRK aus Gieboldehausen versorgt. Wir leuchteten die Einsatzstelle aus und streuten auslaufende Betriebsstoffe ab“, heißt es seitens der Feuerwehr Gieboldehausen.

Schwerer Unfall auf B247 zwischen Gieboldehausen und Rollshausen: Der Pkw wird laut Feuerwehr „förmlich zerrissen“. Foto: Feuerwehr Gieboldehausen / Facebook

Ersthelfer setzen Notruf ab und betreuen Verunglückte

Die Fahrerin des Unfallfahrzeugs sei in das St. Martini Krankenhaus nach Duderstadt gebracht worden. Obwohl ihr Pkw bei dem Unfall völlig zerstört wurde, erlitt die Autofahrerin nur leichte Verletzungen. „Lobenswert zu erwähnen, sind die Ersthelfer, die die Unfallstelle vorbildlich absicherten, einen detaillierten Notruf absetzten und sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Fahrerin kümmerten“,

Die Bundesstraße musste für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden.