Unfall in Herzberg unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Herzberg Ein 23-Jähriger ist in Herzberg in den Gegenverkehr geraten und mit einem Pkw sowie einem Transporter kollidiert. Das ist passiert.

Laut Polizei stand ein Unfallfahrer in Herzberg vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Bei einem Unfall in Herzberg ist ein Autofahrer an der Kreuzung der B27 zur 243 im Bereich „Englischer Hof“ erst über eine Verkehrsinsel gefahren und dann in den Gegenverkehr geraten. Bei dem Unfall gab es keine Verletzten. Das berichtet die Polizei Herzberg.

Ein 23-jähriger Autofahrer aus Bad Lauterberg war auf der Juesholzstraße in Richtung B 27/243 unterwegs. Dort wollte er an der Kreuzung „Englischer Hof“ nach rechts Richtung Göttingen abbiegen. Zeitgleich befuhr eine Pkw-Fahrerin aus Herzberg die B27/243 Richtung Bad Lauterberg auf der Linksabbiegerspur und wollte in die Juesholzstraße abbiegen. Ein Transporter stand bei Rot vor der Ampel auf der Linksabbiegerspur Richtung Juesholzstraße.

Hoher Sachschaden und nicht angepasste Geschwindigkeit

Laut Angaben der Polizei verlor der 23-Jährige vermutlich durch nicht angepasste Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei überfuhr er die Verkehrsinsel und kam mit seinem Pkw in den Gegenverkehr, wo sein Pkw mit dem Fahrzeug der Herzbergerin sowie des Transporters aus Hannover kollidierte.

Der Pkw des Unfallverursachers sowie das Fahrzeug des Fahrzeugführers aus Hannover waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt ca. 30.000 Euro. Verletzt wurde keiner der Unfallbeteiligten. Aufgrund des Verdachtes, dass der Pkw-Fahrer aus Bad Lauterberg unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren ist, wurde diesem eine Blutprobe entnommen.