Festnahme in Herzberg: Mann bedroht Gruppe mit Messer

Herzberg. Ein Mann hat am Freitagabend mehrere Menschen vor dem Supermarkt in der Osteroder Straße in Herzberg am Harz bedroht. Der Polizeibericht.

Die Polizei fahndete in Herzberg am Harz.

Vier Menschen zwischen 16 und 27 Jahren hielten sich am Freitag gegen 21.25 Uhr in Herzberg auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Osteroder Straße auf, als sich ihnen ein Mann näherte, ein Messer aus seiner Hosentasche holte und dieses in Richtung der Personen hielt. Das berichtet die Polizei.

Nachdem der offenbar alkoholisierte Mann die jungen Leute demnach auch verbal bedroht hatte, flüchtete der mit einem grauen Oberteil und einer dunklen Jogginghose bekleidete Täter zu Fuß in Richtung Bahnhof-Schloss.

Strafverfahren und Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen Waffengesetz

Die Polizei Herzberg wurde anschließend über den Vorfall informiert und traf wenige Minuten später am Tatort ein. Durch die sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich konnte der Flüchtige in der Von-Einem-Straße angetroffen und festgenommen werden, so die Polizei weiter. Die Tatwaffe wurde während der Festnahme sichergestellt und anschließend wurde dem Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren und ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Polizei Herzberg bittet weitere Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sich unter Telefon 05521/99895-0 zu melden.

