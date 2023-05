Am 6. Mai soll Herzbergs Marktplatz bunter und grüner werden

Herzberg. Eine aus der Dialoggruppe „öffentlicher Raum und Verkehr“ entstandene Pflanzaktion findet am Samstag, 6. Mai, in Herzberg statt

Es soll etwas grüner und bunter werden in der Innenstadt: Um den Herzberger Marktplatz passend zum Frühling farblich erblühen zu lassen, findet am kommenden Samstag, 6. Mai, eine Pflanzaktion an der Bühne am Marktplatz statt.

Ab 10 Uhr sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, aktiv teilzunehmen oder die Aktion mit frisch gebackene Waffeln und Kaffee von der Juesseehilfe zu verfolgen, informiert die Stadt Herzberg in einer Pressemitteilung. Die Idee der Pflanzaktion stammt aus dem Dialogverfahren „öffentlicher Raum und Verkehr“, das im Zug des Sofortprogramms „Perspektive Innenstadt“ mit interessierten Herzbergern und Herzbergerinnen geführt wurde.

Verschönerung mit nachhaltigem Gedanken

Sowohl die Kinder und Jugendlichen als auch Erwachsene äußerten den Wunsch nach einer bunteren und grüneren Herzberger Innenstadt. In einer weiteren Diskussionsrunde wurde schließlich die Idee der Gestaltung und Bepflanzung ausrangierter Autoreifen geboren. Diese werden derzeit von Schülerinnen und Schülern der Herzberger Grundschulen und der Heilpädagogischen Einrichtung der Lebenshilfe farblich gestaltet. Das Unternehmen Wistoba Pinselfabrik aus Bad Lauterberg hat die notwendigen Pinsel für die Bemalung der Altreife gesponsert.

Im Anschluss an die Bepflanzung am Samstag mit Blumen werden diese an geeigneten Stellen im Bereich des Marktplatzes platziert. Organisiert wird die Veranstaltung vom Stadtmarketing der Stadt Herzberg im Rahmen des Sofortprogrammes „Perspektive Innenstadt“- Hierbei handelt es sich um ein Förderprogramm für Maßnahmen, die zur Aufwertung der Innenstadt beitragen (wir berichteten).

