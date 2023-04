Essen und Musik in Herzberg: Juesholzstraße wird zur Festmeile

Schon in der Vergangenheit ging es Dank der Big Bertha BBQ Crew gesellig in der Juesholzstraße zu.

Am kommenden Samstag, 29. April, verwandelt sich von 11 bis 19 Uhr ein Teil der Herzberger Juesholzstraße in ein großes Festgelände – und das noch zu einem guten Zweck. Die Organisatorinnen und Organisatoren verraten, worauf sich Besucherinnen und Besucher freuen können.

„Pünktlich zum Beginn der warmen Jahreszeit haben die Big Bertha BBQ-Crew, einige Anwohner der Allee, Vereine und Organisationen sich zusammen gesetzt und gefragt was man den Herzbergern und Anwohnern der Umgebung Gutes tun kann“, erzählt Torsten Klein von der Big Bertha BBQ-Crew. Das Ergebnis können Neugierige am Samstag bestaunen: Es soll viel Kulinarisches, Getränke und Live-Musik geben.

Die einzelnen Stände des Frühlingsfestes beginnen am kleinen Jues bei der Hausnummer 1 und enden bei Nummer 13 in der Juesholzstraße. Der Höhepunkt soll, so die Organisatoren, der Auftritt von DSDS-Teilnehmer Patrick Duda sein, der mit seinem Repertoire die Besucherinnen und Besucher unterhalten möchte. Der Musiker nutzt zudem die Gelegenheit, um pünktlich zum Frühlingsfest zwei neue Musiktitel erstmalig zu singen. Der Sänger wird während der Zeit der Veranstaltung mehrfach auftreten, so die Organisatoren.

Kulinarische Meile und mehr

Und auch das Kulinarische kommt keineswegs zu kurz: Eine „kulinarische Meile“ soll eine große Auswahl an verschiedenen Speisen bieten. Anfangen wird das Fest bei der Hausnummer 1 bei John Aschoff, dort können sich die Besucher in einem Flug-Simulator beweisen. „Wem das noch nicht genügt, der kann sich in einen echten Segelflieger setzten“, erklärt Torsten Klein. Hier werden auch frische Waffeln gebacken.

Die Hausnummer 3, Familie Gaudlitz, bietet den Besuchern selbst gemachte Käse-Lauchsuppe an. Genau daneben können die Besucher sich einen Cocktail gönnen: Die Central Lichtspiele Herzberg bringen ihre Cocktailmaschine bei Hausnummer 5 zum Einsatz.

Für Kinder ist auch Einiges geplant: Bei Malina Hillmann und Mateo Wiedemann wird ein Kinderschminken angeboten. Hier gibt es auch Crepes.

Die Firma FFZ Morich wird in der Amtmann-Lüder-Straße Gabelstapler für Kinder bereit stellen. Mutige Kinder können ihren ersten Führerschein machen.

Getränke dürfen auch nicht fehlen, sind sich die Veranstalter einig: Der Juesseehilfeverein wird einen Getränkewagen mit Bier und Softdrinks bereitstellen. Weiter geht’s es dann an der Hausnummer 9: Bei der Big Bertha BBQ Crew bekommen Hungrige wie gewohnt Deftiges vom Grill. „Es werden bei uns auch zwei Gerichte angeboten, die es bisher noch nicht gab“, so Torsten Klein. Döner und Hähnchen können Besucherinnen und Besucher bei Marwans Grillstation finden. Der Tambour Corps möchte sich mit einem Stand vorstellen. Interessierte können sich über deren musikalische Arbeit informieren.

Harzer Sonnenzwerge sind dabei

„Wir freuen uns auch über die Teilnahme der Harzer Sonnenzwerge, die immer im Einsatz für todkranke Kinder sind. Diese Arbeit kann man gar nicht hoch genug bewerten“, betont Klein weiter. Es werden Spendendosen aufgestellt. Am Infostand des Vereins gibt es zudem Popcorn und Zuckerwatte. Interessierte haben die Möglichkeit, mit den Mitgliedern des Vereins ins Gespräch zu kommen und mehr zu erfahren.

An der letzten Station, Hausnummer 13, wird es gesellig: Familie Vasel bietet in lockerer Atmosphäre für Gespräche Kaffee und Kuchen an. Für Kinder gibt es Kakao.

Doch es wäre nicht die Big Bertha BBQ-Crew, hätte die Veranstaltung nicht auch einen sozialen Gedanken, wie Klein erzählt: „2022 gingen die Spenden an die Ukraine-Hilfe und zu großen Teilen an die Bewohnerinnen und Bewohner des Ahrtals. In diesem Jahr werden die Spenden aber im Landkreis bleiben.“ Der Erlös aus dem Fest soll an verschiedene Organisationen gespendet werden.

Wichtiger Hinweis: Während der Veranstaltung wird die gesamte Allee, inklusive der Einfahrten, gesperrt sein. Die Stadt und das Organisationsteam bitten um Verständnis.