Einige Männer der Arbeitsgruppe vor dem mit Bänken beladenen Wagen kurz vor der Abfahrt an Hermanns Scheune in der Bahnhofstraße. Von links: Gerhard Lüer, Manfred Beushausen, Dieter Greunig, Kurt Jork, Helmut Peinemann und ganz rechts der neue Erste Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsvereins Wulften, Uwe Peinemann. Nicht auf dem Foto ist Hermann Bode, der noch mit den letzten Reparaturen in der Scheune beschäftigt ist.

Hattorf am Harz Heimatverein Wulften: Bänke werden in die Feldmark gebracht

Immer wieder donnerstags sieht man die Arbeitsgruppe des Heimat- und Geschichtsvereins mit ihrem Trecker im Einsatz für Wulften. Nach der Winterpause stand nun als erstes der Transport der im Herbst eingelagerten Bänke auf ihre Plätze in der Feldmark auf dem Programm, wie der Verein bekannt gibt. Die zehn Bänke, die im Winter repariert, gestrichen oder erneuert wurden, konnten nun auf ihre Plätze zurückgebracht werden. Die Sitzgelegenheiten werden von Wanderern und Spaziergängern gern angenommen.

Lesen Sie außerdem aus Wulften und der Region:

Eine kleine Überraschung gab aus auf dem Platz am Radweg nach Schwiegershausen. Hier wurde ein kleiner Busch liebevoll mit bunten Ostereiern geschmückt, auch ein Nest mit Eiern fehlte nicht. An der Rolandsquelle wartete die nächste Überraschung. Die Wildrosenhecke, die den Quellplatz umschließt, war von Gärtnermeister Günther Rusteberg fachgerecht beschnitten und gesäubert worden. Der Platz lädt jetzt mit einer Bank-Tischgruppe zu einer gemütlichen Pause bei einer Wanderung ein.

Termin für Jubiläumsfeier in Wulften festgelegt

Als nächstes werden die Wanderwege, die vom Heimat- und Geschichtsverein gepflegt werden, gemäht, das Gras ist doch schon sehr hoch. Im Juni wird eine geführte Wanderung in die Wulftener Feldmark angeboten. Die Ankündigung mit allen Einzelheiten erfolgt rechtzeitig. Außerdem wurde jetzt auch der Termin für die Jubiläumsfeier des Heimat- und Geschichtsvereins festgelegt. Eigentlich sollte der 30. Geburtstag bereits im Jahr 2020 gefeiert werden, musste aber wegen der Coronapandemie mehrmals verschoben werden. So wird jetzt eben der 33. Geburtstag zum Anlass genommen, in etwas kleinerer Form dieses Jubiläum zu begehen. Geplant ist nun ein Hoffest am Sonntag, dem 13. August, rund um Hermanns Scheune. Näheres wird rechtzeitig mit einer Einladung bekanntgegeben.

Als weitere Termine können schon ein Dorf-Flohmarkt am 25. Juni, an verschiedenen Stellen im Dorf, und ein Erntedankgottesdienst am 24. September in Hermanns Scheune vorgemerkt werden.

Rund um Hermanns Scheune soll nun der 33. Geburtstag des Heimat- und Geschichtsvereins Wulften gefeiert werden. (Archiv) Foto: Martin Baumgartner

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!