Bauausschuss in Herzberg: Die Klimaschutzmanagerin berichtet

Herzberg. Darum ging es auf der Sitzung des Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschusses in Herzberg am Harz.

Dass Blaualgen erneut in diesem Jahr im Juessee auftauchen, könnte vorkommen, so die Stadt Herzberg.

Die Arbeit der neuen Klimaschutzmanagerin, ein Straßenmanagementsystem, „Jues in Flammen“ und weitere Vorhaben: Kürzlich trafen sich die Mitglieder des Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschusses des Rates der Stadt Herzberg (umgangssprachlich:„Bauausschuss“) zu ihrer Sitzung unter dem Vorsitz von Roland Günther (SPD).

Nach der Begrüßung der Mitglieder, von Bürgermeister Christopher Wagner, Vertretern der Stadtverwaltung und Zuhörerinnen und Zuhörer stellte sich Frau Anna Tegtmeier als neue Klimaschutzmanagerin der Stadt Herzberg dem Plenum vor. Nach der Feststellung der Tagesordnung und der Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 21. September berichtete Fachbereichsleiterin Kerstin Bührmann über Ergebnisse zu diversen Positionen in dem Protokoll.

Förderbescheid für Freibad-Sanierung liegt vor

Die neue Klimamanagerin, die zum 1. März eingestellt wurde, könne die vertraglich zugesicherte Zeit für die Umsetzung verschiedener Projekte vollumfänglich nutzen, so Kerstin Bührmann. Der Parkplatz am DGH Scharzfeld werde neuerdings durch drei Solarlampen mit Bewegungsmodulen beleuchtet. Wegen energetischer Gründe konnte die Beleuchtung des Bremketals bis zum Blockhaus noch nicht installiert werden, erklärte sie weiter.

Der Förderbescheid für die Sanierung des Freibades Scharzfeld liege vor. Derzeit arbeite die Stadtverwaltung an der Erstellung der komplexen Ausschreibung. Die Stadt hat ein Straßenmanagementsystem erworben, so Bührmann. Mit einem Kamerasystem könne zukünftig die Straßen zeitsparend und objektiv nach einheitlichen Kriterien auf etwaige Schäden überprüft werden. Sollte Handlungsbedarf bestehen, könne dieser danach abgearbeitet werden.

Im Rahmen der Bodenuntersuchung im geplanten Baugebiet Heuer West stünden noch Nachuntersuchungen aus. Danach wird das Vorhaben dem Rat vorgelegt. Die Veranstaltung „Jues in Flammen“ finde entweder am 30. September oder am 14. Oktober statt. Für das Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ mit unter anderem mit den gestellten Anträgen „Bühne am Jues“, „Parkleitsystem“ und „Nutzungskonzept Innenstadt“ sei eine Fristverlängerung bis zum 15. Mai festgelegt worden.

Nutzungskonflikte in Herzberg

In ihren Mitteilungen ging Kerstin Bührmann weiterhin auf die Fortschreibung des Landes-Raumordnungsprogramms Niedersachsen (LROP Niedersachsen) ein. Zu den Bereichen „Rohstoffsicherung, Rohstoffgewinnung“ und „Wassermanagement, Wasserversorgung, Küsten- und Hochwasserschutz“ hatte die Stadt Herzberg Stellung genommen: Im Wesentlichen ging es um mögliche Nutzungskonflikte im Hinblick auf den Grundwasserspeicher „Pöhlder Becken“, das Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung, aber zugleich auch Vorranggebiet für Rohstoffsicherung ist. Näheres soll auf der Homepage der Stadt Herzberg am Harz im Ratsinformationssystem zur Kenntnis gegeben werden.

Bei der Stadt Herzberg gingen vermehrt Anfragen nach geeigneten Flächen für Freiflächen – speziell für Photovoltaikanlagen ein, sagte Kerstin Bührmann. Der Stadt käme beim Ausbau solcher Anlagen eine wichtige Steuerungsfunktion zu. Derzeit werde geprüft, ob aufgrund einzelner Projektvorschläge wie in der Gemarkung Pöhlde eine erforderliche Bauleitplanung eingeleitet werden soll, so Bührmann weiter.

Smurfit Kappa rüstet Reinigungsanlage nach

Weiterhin berichtete sie über Stand und Planung der Baumaßnahme B 243 und über die Müllentsorgung in Scharzfeld. Bürgermeister Christopher Wagner informierte darüber, dass die Firma Smurfit Kappa ihre Reinigungsanlage nachrüsten werde. Dies bedeute jedoch nicht, dass dadurch die Entstehung von Blaualgen per se ausgeschlossen sei, ergänzte Kerstin Bührmann.

Nach der Beratung zum Bebauungsplan „Auf der Gehre“ wies sie darauf hin, dass das Mountain-Biking Programm auf dem ehemaligen Krankenhausgelände in Herzberg jetzt in das Planungsverfahren gehe. Der Beschluss dazu sei im Herbst zu erwarten, sagte Bührmann. Nach der Information über den Stand des Bebauungsplanes „Am Heuer“ schloss die Ausschusssitzung mit einem Gespräch über Lkw-Verkehr auf der Sieberbrücke und den ausklingenden Winterdienst.

