Herzberg am Harz Neues Lichtkonzept in St. Nicolai Herzberg spart Geld und Energie

Mit wenigen Handgriffen schraubt Phil den letzten von vier Strahlern ab und ersetzt ihn durch einen neuen, weitaus energieeffizienteren. Das neue Lichtkonzept in der Herzberger Nicolaikirche, von dem der Kirchenkreis Harzer Land in einer Mitteilung schreibt, ist relativ schnell umgesetzt, soll aber enorm viel bringen. Bereits zuvor waren in der Herzberger Kirche die Lämpchen an den beiden Kronleuchtern getauscht, schließlich muss die Kirche sparen und generell mit der Zeit gehen, also den Klimaschutz ernst nehmen.

Neue Birnen für die Kronleuchter. Foto: Christian Dolle / Kirchenkreis Harzer Land

Insgesamt 64 Lämpchen mit je 40 Watt, dazu vier Strahler mit je 250 Watt – das sind bei etwa 108 Stunden Veranstaltungen in der Kirche 490 kW im Jahr oder 200 Euro, rechnet Burkhard Brömme. Das geht auch günstiger. Laut seiner Berechnung spart die Gemeinde durch die Umrüstung auf LED insgesamt rund 360 Kilowatt und zahlt nur noch 50 Euro pro Jahr. Für die Anschaffung der neuen Strahler entstünden zwar auch Kosten, doch die amortisieren sich nach einigen Jahren. Zudem sei die Umrüstung eben auch eine Investition in die Bewahrung der Schöpfung, die die Kirche eben nicht nur predigen, sondern im eigenen Haus auch umsetzen will.

Künftig auch Wärmepumpen für Kirchen?

Auch in anderen Gemeinden wie in der Landeskirche sind solche Umrüstungen Thema. So würde in einigen kirchlichen Gebäuden gar über den Einbau einer Wärmepumpe nachgedacht, denn gerade viele Heizungsanlagen sind dringend sanierungsbedürftig. Die Kirche informiert sich in der Breite, was wie umsetzbar ist, und lotet alle Möglichkeiten aus.

Die Umrüstung in Herzberg ist da zunächst nur ein kleiner Schritt, aber eben einer in die richtige Richtung. Zum Glück ist mit Phil Metzner, der schon bei vielen kirchlichen Veranstaltungen für die Technik verantwortlich war, vor Ort, alles geht ziemlich schnell und reibungslos und am Ende sind beide ziemlich froh über den neuen Glanz in St. Nicolai.