Blitzeinschlag legt das Hattorfer Rathaus lahm

Der Blitz schlägt am Donnerstag in einen nahe gelegenen Baum ein..

Donnerwetter in der Samtgemeinde: Ein Blitz ist am Donnerstagmorgen in einen Baum auf dem Gelände der Samtgemeindeverwaltung in Hattorf eingeschlagen – und hat diese völlig lahmgelegt.

Wie Samtgemeindebürgermeister Daniel Kaiser und Gemeindedirektor Arnd Barke berichten, führte der deutlich hörbare Blitzeinschlag dazu, dass sowohl die Telefon- als auch Internetleitungen in Mitleidenschaft gezogen wurden. „Als es heute kurz nach dem Mittag so gestürmt hat, gab es einen lauten Knall“, berichtet Daniel Kaiser. Auch sein eigener PC Bildschirm wurde kurz dunkel, ging dann jedoch wieder schnell an. Weniger Glück hatten die Internet- und Telefonleitungen. „Deshalb müssen wir die Verwaltung leider bis einschließlich Montag schließen“, erklärt Daniel Kaiser.

Das Bild zeigt den Baum nach den Aufräumarbeiten des Bauhofes. „Die Splitter, die sich durch den Einschlag vom Baum lösten, sind mehrere Meter weit geflogen. Zum Glück hat sich zu diesem Zeitpunkt niemand in der Nähe aufgehalten.“