Tradition in Herzberg: Grünkohl und Politik

Es hat seit vielen Jahren Tradition im Ortsverein der SPD Herzberg, ein gutes Essen, das traditionelle Grünkohlessen, mit einem guten Vortrag zu verbinden.

Als Referent stand in diesem Jahr der Verbandsgeschäftsführer des Zweckverband Verkehrsverbund Südniedersachsen (ZVSN) Michael Frömming zur Verfügung um über Mobilität im ländlichen Raum zu sprechen.

In einem packenden, sehr lebhaften Vortrag wurden die aktuellen Herausforderungen angesprochen. Dabei schilderte Michael Frömming auch die Aufteilung im Land Niedersachsen, in dem für den Öffentlichen Personennahverkehr, bezogen auf den Busverkehr, 37 Verbände zuständig seien. Das führe oft zu detailreichen Absprachen und verschiedenen Ticketmodellen.

In einem Einblick in seine tägliche Arbeit schilderte Michael Frömming wie häufig er Anrufe oder Mails bekomme die Dinge aufzeigten, um die er sich dann kümmere. Dabei seien die Informationen die er erhalte allerdings häufig auch gegensätzlicher Natur, so würde zum Beispiel ein Streckenabschnitt zugleich als überlastet und wenig genutzt dargestellt. Dann gelte es immer genau hinzuschauen.

Busverkehr noch besser ausbauen

Die Einführung des 49 Euro Tickets lobte er, zeigte aber auch die damit verbundenen organisatorischen Schwierigkeiten auf. Sein fester Wille sei es den Busverkehr in seinem Verband so auszubauen, dass er eine noch bessere Alternative zum Auto darstelle. Dabei sprach er aber ein weiteres Problem an. Wie in vielen anderen Branchen auch, fehle es an qualifiziertem Personal.

Nach einer anschließenden, angeregten Diskussion, in dem die Teilnehmer auch die anwesenden Landespolitiker in die Pflicht nahmen, im Bereich der Ausbildung und Gewinnung von Fachkräften Impulse zu setzen.

Bevor der Grünkohl serviert wurde, berichtete Dr. Andreas Philippi, Minister für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung von seinen ersten Tagen im Amt und der ministerialen Arbeit.

Das Fazit aller Anwesenden fiel bezüglich des Essens und des Vortrags durchweg positiv aus.

Passend zum Thema des Vortrags überreichte Lars Lübbecke, der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Herzberg am Harz, Michael Frömming einen Briefbeschwerer mit Bezug zum öffentlichen Nahverkehr.