Alfred Behlau und Rita Sührig gestalten das Frauenfrühstück

Zahlreiche Gäste und mehr als 80 Mitglieder des Landfrauenvereins Westharz waren auf Einladung des Vorstandes zum Frauenfrühstück unter dem Thema „Ich, Ruth, die Frau vom Lande“ zusammengekommen. Wie kein anderes biblisches Buch thematisiert das Buch Ruth die soziale Realität für Frauen in der patriarchalischen Gesellschaft des antiken Israel, die bis heute in vielen Ländern der Erde nicht überwunden ist.

Doch zunächst wollten sich die Frauen dem traditionellen Frühstück zuwenden. Der Auftritt des Gitarristen und Sängers Alfred Behlau sowie der Allroundfrau und Musikfreundin Ruth Sührig rundete das Frühstück Landgasthaus Trüter ab.

Nach langer Corona-Pause ist der Festsaal gut besetzt

Zuerst aber hieß die Vorsitzende, Renate Wehmeyer, alle willkommen und zeigte sich erfreut, dass nach der langen Corona-Zwangspause so viele Frauen zusammengekommen waren, dass der Festsaal gut besetzt war.

Dann gehörte die Aufmerksamkeit dem Liedermacher Alfred Behlau aus Bad Lauterberg, dessen Markenzeichen das rote Kopftuch ist, das er auch an diesem Vormittag trug. Die Gäste ließen sich von dem gelernten Tischlermeister, der aus Krankheitsgründen diesen Beruf nicht mehr ausüben kann, und Werkzeug gegen Gitarre und Mundharmonika eingetauscht hatte (wir berichteten), in die Welt der Musik entführen.

Behlau überzeugte sowohl an den Instrumenten als auch mit seiner Stimme. Er lud aber auch zum Mitsingen ein, was die anwesenden Damen gerne annahmen.

Bibelerzählerin schlüpft in die Rolle der Ruth

Während er noch ein wenig über sein Leben und von seinen Aktivitäten berichtete, schlüpfte Rita Sührig, eine zertifizierte Bibelerzählerin, in die Rolle der Ruth aus dem Alten Testament.

Gleichsam wie ein roter Faden zog sich das Thema „Hoffnung in schwerer Zeit“ durch die Gestalt der Ruth. Ruth begleitete ihre Schwiegermutter Noomi nach Bethlehem, nachdem ihr Mann verstorben war. Dort las sie – nach dem Armenrecht – während der Gerstenernte Ähren auf und begegnete schließlich ihrem zukünftigen Mann, einem wohlhabenden Bauern.

Die Frauen, die sich an diesem Vormittag auf einen Vortrag eingestellt hatten, wurden überrascht: Rita Sührig war gänzlich in die Rolle der Ruth geschlüpft und ließ die Frauen teilhaben an deren Gedanken und Gefühlen. So kamen sie der Ruth nahe, die schließlich im Neuen Testament als Urgroßmutter Davids im Stammbaum Jesu genannt wird (Mt, 1, 5).

Dazwischen stimmte Rita Sührig auch das eine oder andere Lied zusammen mit Alfred Behlau an, was das Gehörte vertiefte und die Veranstaltung zugleich abrundete.

Nach dieser Veranstaltung stand für alle Anwesenden fest, dass sie im Jahr 2024 wieder am Frauenfrühstück des Landfrauenvereins Westharz teilnehmen wollen. Es findet im kommenden Jahr am 3. Februar statt.