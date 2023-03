Herzberg. Sägemühlenstraße für Dauer des Feuerwehreinsatzes in Herzberg gesperrt. Bewohnern gelingt es, brennenden Karton selbst zu löschen

Die Sägemühlenstraße in Herzberg muss aufgrund eines Zimmerbrandes voll gesperrt werden.

Blaulicht Herzberg Feuerholz löst Zimmerbrand in Herzberg aus

Sonntagmittag, 12. März, wurden die Feuerwehr Herzberg sowie Rettungsdienst, Notarzt und Polizei alarmiert. In einer Wohnung in Sägemühlenstraße in Herzberg war es zu einem Zimmerbrand gekommen.

Im ersten Obergeschoss des Wohnhauses war gegen 13.15 Uhr ein Karton mit Feuerholz, der neben einem Kaminofen abgestellt war, in Brand geraten. „Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Brand bereits gelöscht. Die Bewohner hatten den brennenden Karton bereits bis ins Treppenhaus getragen und abgelöscht. Das Brandgut wurde anschließend von uns mit einer Mulde aus dem Gebäude gebracht“, berichtet Markus Herzberg von der Feuerwehr Herzberg. Nachdem das Haus mit einem Hochdrucklüfter vom Rauch befreit worden sei, habe der Einsatz bereits nach kurzer Zeit beendet werden können.

Allerdings musste die Sägemühlenstraße für die Dauer der Löscharbeiten kurzzeitig voll gesperrt werden. Eingesetzt waren 22 Kräfte der Feuerwehr Herzberg sowie vier Einsatzkräfte vom Rettungsdienst mit Rettungswagen und Notarzt und zwei Beamte der Polizei Herzberg mit Streifenwagen.