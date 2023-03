Herzberger Gymnasium lädt zum Tag der offenen Tür

Herzberg. Viertklässler können am EMAG in Herzberg an Schnupperunterricht teilnehmen

Am Freitag, 17. März, findet für die Kinder der vierten Grundschulklassen, die ab dem Schuljahr 2023/24 das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium (EMAG) in Herzberg besuchen möchten, sowie für deren Eltern ein „Tag der offenen Tür“ statt. Von 8 bis 12.30 Uhr wird ein Programm geboten, das Antworten geben soll auf alle Fragen zum Start an der neuen Schule. Insbesondere besteht die Möglichkeit, an Probestunden in den zweiten Fremdsprachen Latein und Französisch teilzunehmen.

Entsprechend der langjährigen Tradition wird im nächsten Schuljahr wiederum ein Musikprofil für Streicher eingerichtet, in dem die interessierten Schüler das Spielen eines Streichinstruments erlernen können. Auch hierzu können die Kinder an einer Schnupperstunde teilnehmen. Die Eltern sind ebenfalls eingeladen, den Unterricht zu besuchen.

Bei der Ausstellung in der Pausenhalle besteht die Möglichkeit, sich von den Fachlehrern sowie von der Koordinatorin für den Sekundarbereich I individuell beraten zu lassen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.