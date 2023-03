TikTok-Trend im Kino

Schlägereien und Krawalle in Kinos: Wie läuft es in Herzberg?

Stellen wir uns vor, es ist Samstagabend, alle sind total im Wochenend-Modus und du hast einfach mal Bock, dir einen guten Film im Kino anzusehen – man sollte ja wenigstens am Wochenende das Haus verlassen. Also schleppst du dich ins Kino und sagst dir: „Netflix kann bis zur nächsten Ablenkung von meiner stetig bröckelnden mentalen Gesundheit warten.“

TikTok-Trends wie die „Blackout-Challenge“

Hinsichtlich des Weltgeschehens kämpfst du außerdem täglich mit dem absurden Szenarium, dass dein Hund in einigen Jahren aufgrund der Klimakrise eventuell dehydrieren könnte – du dir dann aber auf jeden Fall seinen Pfotenabdruck tätowieren würdest.

Wie dem auch sei, du sitzt also im Kino, mit einer Tüte voller köstlichem Popcorn in der Hand, verschlingst dieses im Verlauf des Filmes und plötzlich springt hinter dir ein Teenie auf und schmeißt dir einen XXL-Colabecher an den Kopf. Ich meine, hätte diese ganze „Randale-TikTok-Trend-Geschichte“ etwas Revolutionäres oder wenigstens einen Sinn, aber nein, je länger ich recherchiere, desto sinnloser kommt mir diese Aktion vor.

Doch jetzt mal im Ernst: Diese TikTok-Trends sind nicht nur vollkommen bescheuert, sondern auch extrem gefährlich. Ich rufe die „Blackout-Challenge“ in Erinnerung, bei der sich Kids und Teens vor laufender Kamera strangulierten, bis ihnen schwarz vor Augen wurde. Das reicht noch nicht? Da geht noch mehr! Wie wär’s, wenn man sich die Zähne easy mit einer Nagelfeile zurechtbasteln könnte? Oder den Mund beim Schlafen zuklebt ­– damit das Gehirn mit etwas weniger Sauerstoff versorgt wird, weil man dann auf jeden Fall durch die Nase atmet und ganz klasse schläft.

Verantwortung übernehmen

Vielleicht könnten einige soziale Medienplattformen etwas Verantwortung übernehmen und den „TikTok-Trends“ etwas entgegensteuern? Während ich also in dieser Fantasiereise dem 14-jährigen Malte das Handy aus der Hand schlage, frage ich mich: Habt ihr eigentlich sonst nichts zu tun?

