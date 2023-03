Stadtmeisterschaft: TTC Herzberg zufrieden

Bei der 41. Herzberger Stadtmeisterschaft hat der TTC Herzberg 85 Tischtennisspieler am Samstag und 79 am Sonntag begrüßt.

Das Organisationsteam des TTC Herzberg hat am Sonntagabend in der wieder leeren Nicolaihalle kurz Resümee gezogen: Es hat alles geklappt bei der 41. Auflage der Herzberger Stadtmeisterschaften – einige Ausfälle menschlicher (die langjährige Kantinen-Chefin war kurzfristig erkrankt) wie auch technischer Natur (Stromausfall in der Halle am Samstag, kein Wlan am Sonntag) konnten kompensiert oder rasch beseitigt werden.

Bei der Begrüßung am Samstagmorgen durch den neuen Schirmherren und Bürgermeister Christoph Wagner waren alle Sitzgelegenheiten durch 44 Jugendliche (Klassen bis 900 / 1200 QTTR) plus Begleitung besetzt. Sportwart Frank Nolte teilte die Jugendlichen in acht bzw. vier Gruppen ein, aus denen die beiden Erstplatzierten in die K.o.-Phase weiterkamen. Nach den Gruppenspielen wurden die Doppelkonkurrenzen ausgespielt, sodass danach die ersten Spieler die Heimreise antreten konnten.

Ein VfL-Oker-Duell

Obwohl in der Klasse bis 900 Starter aus neun Vereinen antraten, war das Finale ein reines VfL-Oker-Duell. Nach vier Sätzen wurde Collin Petereit vor Luca Sebastian Grett Stadtmeister, gemeinsame Dritte wurden Julius Lohrengel (TTC Hattorf) und Bennet Grobecker (TV Bilshausen). Luca Sebastian Grett sicherte sich auch den Doppel-Titel gemeinsam mit seinem Vereinskollegen Felix Blumenthal.

Parallel dazu wurden die Starter der Klasse bis 1200-Punkten in vier Gruppen durch das Turnier geleitet. Während in der 900er-Klasse viele noch unerfahrene Spieler aufliefen und die Partien oft schnell endeten, gab es hier bei den erfahreneren Jugendlichen klasse Spiele zu sehen.

Unter den letzten Vier fanden sich mit Jannis Mai (Gittelde-Teichhütte) und Alina Weber vom Ausrichter zwei Spieler des Altkreises wieder, die auf Spieler vom MTV Astfeld (Hannes Berg) und SV Obernfeld (Jonathan Käsehagen) trafen. Berg und Käsehagen wurden gemeinsame Dritte, im Finale hatte Mai die besseren Reserven und durfte den Siegerpokal in Empfang nehmen. Den Doppeltitel errang Käsehagen mit Talia Slaby, ebenfalls SV Obernfeld, über Mai mit Jaaron Bode, beide TTK Gittelde-Teichhütte.

Thomas Beck vertritt den Altkreis

Bei den zwölf Startern in der früher als „Herren offen“ bezeichneten Klasse hatte nur Thomas Beck (Lonau) aus dem Altkreis sich getraut, sich anzumelden, alle anderen – diesmal nur männliche Aktive – hatten mit Bovenden, Goslar, Clausthal-Zellerfeld, Bad Harzburg, Hahndorf, Vienenburg und Geismar nicht nur wesentlich längere Anfahrtstrecken, sondern auch höhere Spielklassen als Background.

Beide Halbfinals – Hollung/Bezkorovaynyy und Fuchs/Berger – waren mit Mitgliedern des Bovender SV besetzt. Im Endspiel setzte sich Nils Hollung in vier Sätzen gegen Jonas Fuchs durch.

In der Klasse der 1550-Starter stellte der TTC Herzberg mit acht Spielern das größte Kontingent, wobei Sebastian Lagershausen gemeinsam mit Marco Gräser (TuSpo Weende) auf Rang drei landete, Stefan Sommer im Finale erst nach fünf Sätzen gegen Jonas Will vom VfL Oker unterlag. Das spontan gebildete Doppel Leopold Möbius (TWG Göttingen)/Thomas Steinfeldt (SG Hagenberg) sicherte sich den Doppeltitel vor Triet Doan/Phan Nguyen-Phi (SCW Göttingen).

79 Starter am Sonntag

Am Sonntag dirigierte das Ausrichterteam nach 85 Startern am Samstag nochmals 79 Aktive an die Tische.

Bei den Jugendlichen bis 1050 gewannen die Doppel Paul Schiek/Lars Gebauer (beide TSV Brunsen) gegen Devin Falinski/Jaaron Bode (Langenholtensen/Pe-La-Ka). Jona-Christian Wedemeyer vom TTC arbeitete sich in dieser Klasse über die beiden Pe-La-Ka-Spieler Lasse Wachsmuth und Jaaron Bode bis ins Finale vor. Hier traf er auf Devin Falinski (Langenholtensen), der Oskar Knoblauch (TTC Göttingen) und Paul Schiek (TSV Brunsen) aus dem Rennen geworfen hatte.

Das Vier-Satz-Endspiel gewann Devin Falinski. Später berichtete sein Vater, dass Devin erst seit rund einem Jahr Tischtennis spielt.

Nur sieben Spieler waren für die Klasse bis 1400 gemeldet. Gemeinsame Dritte wurden Tim Lauerer (SCW Göttingen), der dem späteren Titelträger Max Lehmann (Oker) unterlag, mit Maxim Ruder (TTC Herzberg), der gegen den späteren Zweiten, Phillipp-René Haas, den Kürzeren zog. Phillipp-René holte sich auch gemeinsam mit Tim Wedler (Bilshausen) den Doppeltitel.

Bei den Herren bis 1400 (30 Starter) und bis 1750 (19 Starter) wurde nach der Gruppenphase ebenfalls die Doppelkonkurrenz eingeschoben, die der Hammenstedter David Breuer mit Philip Köhler (TuSpo Drüber) vor Andreas Friebe/Marco Quirino (SV Allershausen) gewann.

Im Finale setzte sich letztlich Jugend gegen Erfahrung durch: Mit Jonas Steinhauer (SCW Göttingen) gewann der jüngste Starter im Feld den Titel, Zweiter wurde Marco Quirino (SV Allershausen). Dritte wurden mit René Knieriem (SCW Göttingen) und Nils Bonhorst-Erbuth zwei Stadtmeisterschaftswiederholungstäter.

Die anderen Altkreisvertreter waren bereits im Viertelfinale (T. Beck, Lonau) und Achtelfinale (G. Becker, Herzberg) ausgeschieden.

Finale der Herren bis 1400

Zum letzten Mal wurde gegen 21.30 Uhr ein Schiedsrichter benötigt, um das Finale der Herren bis 1400 zu zählen. Hier waren die Starter aus dem Altkreis Osterode fast unter sich. Nur eine Handvoll Starter aus dem Göttinger Raum sowie mit Holger Schmidt (MTV Bettingerode) und Stefan Geißler (Brunsen), die beiden Akteure mit der weitesten Anfahrt, waren noch da.

Für Stefan Geißler sollte sich die Fahrt besonders lohnen, denn nach einem mega-spannenden Finale über fünf Sätze, welches natürlich die Herzberger Zuschauer am liebsten ihrem eigenen Sportwart und Haupt-Turnierausrichter Frank Nolte sehr gegönnt hätten, war dann doch bei Letztgenanntem die Puste raus. Auch eine Auszeit konnte die Konzentration nicht mehr erneuern, zumal Nolte auch noch mit Knöchelproblemen laboriert.

Bei der Siegerehrung, bei der er neben dem Sieger den Drittplatzierten Julian Fricke (TTV Scharzfeld) und Phan Nguyen-Phi (SCW Göttingen) gratulierte, war der Ärger über die verpasste Titelchance schon fast vergessen. Geißler holte sich zudem mit Julian Siegmund den Doppeltitel (beide Brunsen) vor Julian Fricke und Hussein Ab del Rahmann (Scharzfeld/Gittelde-Teichhütte).

Die Wanderpokale für die Jugend- und Erwachsenenwertungen erhielten der VfL Oker und der Bovender SC mit größerem Vorsprung.

Beim abschließenden Abbau waren zwar alle vom TTC-Team reichlich geschafft, aber glücklich, den Re-Start nach der Corona-Zwangspause bravourös über die Bühne bekommen zu haben, was bei Lob von allen Seiten die Ankündigung leicht macht: „Wir freuen uns auf Euch bei den 42. Stadtmeisterschaften im März 2024 in Herzberg.“

Mehr Sport: