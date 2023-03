Dieses Wochenende: Hattorf lädt wieder zum großen Frühlingsmarkt

Event am Wochenende Hattorf am Harz lädt 2023 wieder zum großen Frühlingsmarkt

Er steht kurz bevor, der große Frühlingsmarkt der Werbegemeinschaft Hattorf. Am kommenden Wochenende, vom 11. bis 12. März, verwandelt sich das DGH Hattorf in ein großes Messegelände. Neben Ausstellerinnen und Ausstellern verschiedener Betriebe aus der Region, die sich dort vorstellen werden, lockt ein buntes Rahmenprogramm mit verschiedenen Aktionen für Jung und Alt.

Am Wochenende, Samstag, 11. März, und Sonntag, 12. März, öffnet der Frühlingsmarkt in Hattorf wieder seine Tore für neugierige Besuchende. Die Mitglieder der Hattorfer Werbegemeinschaft e.V. (HaWeGe) laden zu einem Wochenende voller Informationen und ganz viel Unterhaltung ein, so die Veranstalter. „ Wir freuen uns schon ziemlich darauf. Eigentlich sollte der Frühlingsmarkt vor zwei Jahren stattfinden, dann mussten wir aber doch aussetzen wegen Corona“, erzählt Kathrin Böttcher von der Werbegemeinschaft Hattorf.

So ist auch in diesem Jahr vieles geboten: Mehr als 40 Aussteller aus Handel, Handwerk, Gastronomie, Gesundheit und Versicherungen, sowie einige Hobbykünstler der Region und Vereine bzw. Institutionen werden am Samstag ab 14 Uhr vertreten sein, um ein möglichst vielfältiges Bild der Hattorfer Wirtschaft darzustellen. Schon lange im Voraus planten das Orga-Team sowie die vielen ausstellenden Firmen den Frühlingsmarkt.

Neues Exemplar der „Hattorfer Bären“

Mit aktuellen Produkten sowie neuen Trends wollen die Standbetreiberinnen und -betreiber die vielen großen und kleinen Besucherinnen und Besucher umfassend informieren und mit den vielfältigen Möglichkeiten in der Region inspirieren, erklärt die Werbegemeinschaft Hattorf. In diesem Jahr ist auch für die kleinen Besucher einiges geboten: Schminken, Karussell, Luftballontiere und ein Kinderquiz sollen nicht nur die Zeit versüßen, es können auch noch insgesamt über 1.000 Preise gewonnen werden.

Denn an diesem Wochenende winkt mit den „Hattorfer Bären“, dem großen Renner bei den Gewerbeschauen der HaWeGe, wieder die Chance auf zahlreiche unterschiedliche Gewinne, versprechen die Veranstalter. Von Sammlern heiß begehrt, gibt es bei jeder Veranstaltung wieder ein neues Exemplar des Bären, und das Beste: „Sie können mit einem Los der Tombola gewonnen werden, und zwar bis zu 700 Stück.“ Des Weiteren gibt es viele andere Preise zu gewinnen, darunter diverse Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 500 Euro, die bei jedem HaWeGe-Mitglied eingelöst werden können.

Großer Eventbereich rund ums DGH Hattorf

Wie in den vorangegangenen Jahren hat die Werbegemeinschaft auch wieder einen großen Eventbereich im und vor dem DGH in Hattorf geplant: In diesem Jahr soll es eine Modenschau, musikalische und tänzerische Vorführungen sowie ein buntes Programm von den Mitgliedern der HaWeGe geben. Mit Blick auf das Wetter am Wochenende geben sich die Veranstalterinnen und Veranstalter optimistisch: „Da der Hauptteil unseres Festes im Dorfgemeinschaftshaus stattfindet sind wir gegen das Wetter weitgehend abgesichert. Sollte das Wetter an dem Wochenende schlecht werden, finden wir sicher eine Alternative für das Programm vor dem DGH.“

Musikalisch umrahmt wird die Ausstellung am Samstag ab 14 Uhr von „Martin Hampe - live“ und am Sonntag ab 11 Uhr gibt es einen Frühshoppen mit der Schwiegershäuser Blaskapelle. Danach wird am Sonntag das Programm weitergeführt. „Auf jeden Fall steppt an beiden Tagen in Hattorf wieder der Bär“, versprechen die Organisatorinnen und Organisatoren. Auf dem DGH-Vorplatz warten wieder diverse Aussteller auf interessierte Gäste und verschiedene kulinarische Angebote sollen den Besuch beim Frühlingsmarkt abrunden. „Wir alle sind bereit und stehen in den Startlöchern. Wir freuen uns sehr auf hoffentlich viele kleine und große Gäste“, erzählt Kathrin Böttcher vom Orga-Team.

Das Rahmenprogramm des Frühlingsmarktes

Offiziell beginnt das Fest am Samstag, 11. März, um 14 Uhr, mit der Eröffnung. Um 14.30 Uhr folgt eine Vorführung vom Fitness-Studio „Megafit“ in Hattorf, um 15.30 Uhr Gedächtnistraining mit Koschi und von 16 bis 18 Uhr gibt es Live-Musik mit Martin Hampe. Wenn es das Wetter erlaubt, gibt es zwischendurch eine Übung der Freiwilligen Feuerwehr Hattorf auf dem Außengelände.

Am Sonntag beginnt das Frühlingsfest um 11 Uhr mit einem Frühschoppen mit dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Schwiegershausen bis 13 Uhr. Im Anschluss findet auf dem Außengelände „Teamwork - Mensch und Hund im Einklang“ statt. Um 14 Uhr gibt es eine Vorführung von „Megafit“, um 15 Uhr tanzt die Line Dance-Gruppe vom Turnverein Hörden. Um 16 Uhr gibt es noch einmal eine Vorführung des Fitness-Studios „Megafit“. Während beider Tage gibt es ein Kinderquiz, die Preisverleihung findet hierfür jeweils um 17.15 Uhr statt.

