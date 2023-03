Zug in Herzberg auf 40 Metern mit Lackfarbe beschmiert

Blaulicht Zug in Herzberg beschmiert: Bahn entsteht 10.000 Euro Schaden

Der Deutschen Bahn ist ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden. Darüber informiert die Polizei Herzberg.

Ursache des hohen Sachschadens sind Farbschmierereien auf einem Regionalzug der DB, der in der Nacht vom 28. Februar auf den 1. März, etwa in der Zeit zwischen 23.30 und 2.30 Uhr, am Herzberger Bahnhof stand.

40 Meter Farbe

Laut Mitteilung der Polizei beschmierten Unbekannte den Zug auf einer Länge von etwa 40 Metern mit Lack in verschiedenen Farben.

Die Polizei Herzberg bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter Telefon 05521/998950 zu melden.

Lesen Sie auch:

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!