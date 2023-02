„Die Samtgemeinde liebenswert erhalten und gestalten“

Hattorf. Bürgermeisterwahl in der Samtgemeinde Hattorf: CDU-Kandidat Rainer Starfinger sagt, was ihm für die Zukunft der Samtgemeinde wichtig ist.

In wenigen Wochen wird in der Samtgemeinde Hattorf ein neuer Samtgemeindebürgermeister gewählt. In einem Gespräch mit unserer Zeitung sagt der Kandidat des CDU-Samtgemeindeverbandes, Rainer Starfinger, dass ihm für die Zukunft der Samtgemeinde besonders zwei Dinge wichtig seien.

Zum einen sei dies die Außendarstellung. „Hier passiert schon einiges, aber von einigen Projekten bekommen vielleicht nur wenige Einwohner etwas mit.“ Der zweite Punkt sei, dass es an Visionen fehle, damit meint Starfinger, dass man jetzt schon an die künftige Gestaltung im Zusammenleben der Samtgemeinde denken müsse. „Wie soll es in vielleicht zehn oder 20 Jahren hier bei uns aussehen? Was werden wir dann brauchen, damit die Samtgemeinde für alle Menschen lebens- und liebenswert bleibt?“

Bürger besser informieren und frühzeitig einbinden

Die Bürger müssten besser informiert und auch frühzeitig mit eingebunden werden. „Nur wenn alle mitgenommen werden, stehen auch alle dahinter“, so Starfinger, der den „Teamgeist“ noch gut aus seinen Gastronomiezeiten im Gedächtnis hat. Starfinger werde zwar vom CDU-Gemeindeverband bei der Wahl zum Samtgemeindebürgermeister unterstützt, aber bei der kommunalen Arbeit käme es ihm vor allem darauf an, die Menschen mehr im Blick zu haben. Bei verschiedenen Ansätzen könne er gut mit der CDU mitgehen. Ideal wäre es, wenn es in Zukunft gemeinsame Vorhaben gäbe, die alle mittragen können.

Es sei ein Stück weit Idealismus, sich zur Wahl zu stellen, sagt er auf Nachfrage, weil er wolle, dass es in der Samtgemeinde auch weiterhin voran gehe und dabei auch der Nachhaltigkeitsgedanke nicht vergessen werde. Da gebe es einige Stellschrauben. Kurzfristig gesehen, könne man da das marode Wasserleitungsnetz in Hattorf ansprechen oder auch die Frage, ob es machbar wäre, die Kläranlage umzubauen, sodass vielleicht Wärme oder Energie zurückgewonnen werden könne.

Wichtig sei ihm auch, die Samtgemeinde touristisch attraktiver zu machen. „Wir leben hier in einer so schönen Gegend, die sich zum Fahrradfahren oder Wandern zwischen Oder und Rotenberg oder auf dem Karstwanderweg eignet“, so Starfinger. „Viele haben erkannt, dass Deutschland ein schönes Urlaubsland ist, dann sollten auch wir davon profitieren.“ Ein Problem in der ländlichen „Abwanderungs“-Region sei auch, dass die Unternehmensnachfolge sehr schwierig ist. „Hier sollten sich die Samtgemeinde, die Verwaltung, aber auch die Räte dringend einbringen. Wenn nämlich der Standort attraktiv ist, kann vielleicht schneller eine Nachfolge gefunden werden.“

Ausbau der ambulanten Gesundheitsversorgung

Man habe in der Samtgemeinde zwar viele Ärzte, aber was fehle, seien zum Beispiel Optiker, zudem gebe es zu wenig Physiotherapiepraxen. Die ambulante Gesundheitsversorgung müsse dringend ausgebaut werden. Dass nicht in jeder Mitgliedsgemeinde das gleiche Angebot vorgehalten werden könne, müsse aber jedem klar sein. „Jede Gemeinde hat ihre Stärken und Schwächen, und auch einen Standortvorteil, der ausbaufähig ist.“

Hier denkt Starfinger unter anderem auch an die Vorgabe des Bundes, ab 2026 eine Ganztagsgrundschulbetreuung vorhalten zu müssen. Es sei natürlich eine komfortable Situation, in jeder Mitgliedsgemeinde eine Grundschule zu haben. Auf Dauer könne eine Ganztagsgrundschulversorgung, da muss man der Realität auch ins Auge sehen, finanziell und personell nicht in jeder Gemeinde gegeben sein. Besonders bei diesem Punkt müssten bald die Weichen gestellt werden. „Die Menschen, Unternehmen und die Verwaltungen stehen momentan vor vielen Herausforderungen“, hier spricht Starfinger auch den Fachkräftemangel, die Integration und die Energieversorgung an.

Und, um auch noch einmal auf das Thema Sirenen zu kommen, sagt Starfinger, dass diesbezüglich zwei Herzen in seiner Brust schlagen würden. Im Zivilschutz sei eine Alarmierung durch Sirenen zwingend – und auch von Bund und Ländern gewollt. Der bundesweite Warntag hat noch einiges an Verbesserungspotential aufgezeigt. Im regionalen und nationalen Katastrophenfall sei die Alarmierung über Sirenen notwendig, aber hier müssten die Bürger auch geschult werden, welcher Ton welche Gefahrenlage bedeute. Nach Gesprächen vor Ort hat sich für ihn herausgestellt, dass zumindest im Bereich der Feuerwehralarmierung die Sirenen eine nachrangige Priorität haben, da die Mitglieder der Feuerwehr per digitaler Meldeempfänger benachrichtigt würden.

