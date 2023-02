Neustart geglückt: Hörden feiert ausgelassen Karneval

Seit Jahren feiern die Hördener „die fünfte Jahreszeit“. Zu verdanken haben sie dies dem Engagement des im Jahr 1973 gegründeten „Hördener Carneval Clubs“ (HCC). Nach der zweijährigen Zwangspause bedingt durch die Corona-Pandemie haben sich die Mitglieder des Vereins für die diesjährige Jeckenzeit wieder viel einfallen lassen, um Karnevalsenthusiasten aus Hörden und der Region gut zu unterhalten.

Am Freitagabend startete das Karnevalswochenende mit dem großen Faschingsball in der Mehrzweckhalle.

Viel Arbeit und Ideen in Wagen und Kostüme gesteckt

Viele Ideen und Arbeit hatten teilnehmende Vereine, Organisationen und Einzelgruppen auch in diesem Jahr wieder in die bunten Motivwagen investiert, die gemeinsam mit den Fußgruppen die zahlreichen Zuschauer:innen beim traditionellen Karnevalsumzug am Samstag begeisterten. Ein bestimmtes Motto gab es diesmal nicht. So konnten die Teilnehmer:innen ihren Ideen freien Lauf lassen. Glück hatte der Veranstalter mit dem Wetter. Bei zehn Grad Celsius regnete es kräftig es bis kurz vor Beginn des Umzuges. Dann blieb es bis nach Ende der Veranstaltung trocken. Zahlreiche Jecken säumten die Straßen

Leicht chaotisch wirkte dann der Verkehr auf der Durchgangsstraße. Bevor der Umzug auf die Durchgangsstraße einbiegen konnte, entstand ein beabsichtigter Halt, als „Klimakleber“ kurzzeitig die Ausfahrt fröhlich versperrten. Vom Prinzenwagen winkten neben dem Prinzenpaar Prinz Luca I. und Prinzessin Helena I. auch das Kinderprinzenpaar Prinz Neo I. und Prinzessin Laura II. huldvoll ihren närrischen Untertanen zu und beglückten vor allem die jungen Zuschauer:innen mit Mengen von Bonbons. Ihnen folgte die HCC-Garde. Die Prunkwagen und Fußgruppen hatten unter anderem die Motive wie „TV Kinder“, „Leberkäse für die Gäste“, „Alte Schachteln mit Männern“, „HTG: Old as Busters“, „Bienen Blümchen“, „Bauernhof“, „RW Rasenschnecken“, RW Männer“ und andere Themen. Imbiss- und Getränkewagen sorgten dafür, dass niemand verdursten oder verhungern musste. Musikalisch begleitet wurde der Umzug vom Spielmannszug Wulften und vom Alexa Musikwagen.

Fotogalerie- Straßenumzug des Hördener Carnevals Club Fotogalerie- Straßenumzug des Hördener Carnevals Club Nach zweijähriger Zwangspause feierte der Hördener Carneval Clubs mit Einwohnern und Gästen wieder Straßenkarneval mit einem großem Umzug. Foto: Paul Beier / HK

Bei guter Stimmung klang der Samstag in der Festhalle mit einer Abschlussparty aus. Richtig austoben konnte sich der „Jecken- Nachwuchs“ dann am Sonntagnachmittag in der Festhalle. Am Rosenmontag heißt es dann „Ärmel hochkrempeln, aufräumen und für dieses Jahr den Hördener Karneval wieder „begraben“.

Neuer Vorstand besteht die Feuertaufe

Für den Hördener Carneval Club war das diesjährige Karnevals-Fest dabei ein besonderes: Nicht nur war es nach einer langen Corona-Zwangspause die erste große Veranstaltung des Traditionsvereins. Sie fand auch unter neuer Führung statt. Noch im Januar löste Maik Fahrendorf Ralf Reinhardt als Vorsitzenden ab. Der neue und junge Vorstand musste sich in diesem Jahr somit direkt der Feuerprobe im Form des Karnevalsfests Hörden stellen. „Der Umzug lief wirklich gut und wir hatten super viel Spaß. Das Wetter hat zwar nicht so mitgespielt, aber davon haben wir uns die Freude nicht verderben lassen“, erzählt Johanna Gropengießer vom Vereinsvorstand über das gelungene Wochenende.

Doch schon bei der Jahreshauptversammlung zeigte sich die Freude des Vorstandes und der Vereinsmitglieder über die Karnevalszeit. Den Rahmen nahm der Vorstand dabei auch zum Anlass, um Mitglieder, die dem Verein seit vielen Jahren – und auch durch die Pandemie hinweg – treu zur Seite standen zu ehren. So gehören Marion Armbrecht, Andreas Ebrecht und Doris Krämer-Armbrecht seit 40 Jahren zum HCC. Bei Gerhard Wehmeyer sind es 30, bei Linda Hartung, Anke Lachman und Lena Spillner 20 Jahre. Für 10 Jahre wurde Jan Hartung geehrt.

