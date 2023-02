Dorfgemeinschaftshäuser Herzberg: Miete soll erhöht werden

Treppenlift am DGH-Eingang in Lonau

Für Diskussionsbedarf sorgte bei der jüngsten Sitzung des Ortsrates Lonau die von der Stadt Herzberg beschlossene Erhöhung der Mietgebühren für die Dorfgemeinschaftshäuser im Raum Herzberg. Aber auch eine neue Bewohnerin der Ortschaft sorgte in der Fragestunde für sichtlichen Unmut bei den Lonauer Bürgerinnen und Bürgern.

Grund für die geplante Erhöhung, so erklärte Herzbergs Bürgermeister Christopher Wagner, seien die aktuell umfassend steigenden Energiepreise. Ebenso, so der Bürgermeister Wagner, liege die letzte Fassung zur Vereinheitlichung der Regelungen im Jahr 2015 bereits weit zurück. Nach dieser derzeit noch geltenden Nutzungsgebühr bezahlen Herzberger für eine Miete von 110 Euro für die eintägige Buchung eines halben Saales, für einen gesamten Saal liegt der Preis bei 170 Euro. Teurer ist es für Auswärtige: Hier liegen die Preise bei 145, beziehungsweise 200 Euro.

Um die allgemeine Preissteigerung aufzufangen und die Haushaltssituation zu verbessern wurden auf die bisher bestehenden Preise 20 Prozent aufgeschlagen, informiert die Stadt. Ein erster Verwaltungsvorschlag, der die Nutzungsgebühren der Gebäude beinahe verdoppelt, wurde im Rahmen einer Vorbetrachtung durch den Verwaltungsausschuss als zu hoch angesehen.

Zwei Alternativen zur prozentualen Preissteigerung vorgelegt

Als Alternativen zu der prozentualen Preissteigerung schlägt die Verwaltung eine feste Energiepauschale – entweder mit ganzjährig festem Betrag oder einem Wechsel von Sommer- und Winterzeit – oder eine verbrauchsgenaue Abrechnung vor. In beiden Fällen wird die Preissteigerung um 20 Prozent beibehalten, da diese für das von der Kommunalaufsicht geforderte Haushaltssicherungskonzept unabdingbar sei. Durch diese Erhöhung steigt der grundsätzliche Nutzungspreis für die eintägige Miete eines halben Saales auf 135 Euro, sowie auf 205 Euro für einen ganzen Saal. Für Auswärtige sind es hingegen 175 beziehungsweise 240 Euro.

Die Abrechnung einfach gestalten würde eine feste Energiepauschale, schildert die Stadt. Jedoch würde diese nur einen gewissen Teil der Energiekosten abdecken und nicht das Nutzungsverhalten, das je nach Art der Veranstaltung unterschiedlich ausfallen kann, berücksichtigen. „Eine Anmietung für eine Geburtstagsfeier wird vermutlich einen höheren Wasserverbrauch haben als ein Konzert der hiesigen Blaskapelle. Genauso werden Heizkosten im Sommer angerechnet, obwohl die Heizungsanlage ausgeschaltet ist“, erläutert die Stadt am Beispiel. Eine Energiepauschale in Höhe von 40 Euro – je 20 Euro für Gas und Strom – würde die Mietkosten für Herzberger bei 170 Euro für eine ganztägige Buchung eines halben Saales und 245 Euro für die Buchung eines ganzen Saales betragen. Eine weitere Option hier seien gesonderte Halbjahres-Pauschalen: Im Sommerhalbjahr von 1. April bis 30. September wäre hier eine niedrigere Pauschale anzusetzen als im Winterhalbjahr von 1. Oktober bis 31. März. Eine solche Abrechnung, gibt die Stadt Herzberg bekannt, sei in umliegenden Kommunen nicht unüblich. Für Herzberg berechnet sei die Verwaltung hier auf eine feste Pauschale von 25 Euro für das Sommer- und 55 Euro für das Winterhalbjahr gekommen.

Verwaltung plädiert für Pauschale mit Winter- und Sommerzeit

Die letzte vorgeschlagene Alternative, eine verbrauchsgenaue Abrechnung, sei für drei der vier Häuser grundsätzlich umsetzbar, aber aufgrund einer unterschiedlichen Anzahl von Zählern nicht ohne weiteres möglich, denn in jedem Haus sei nur ein Gas-und Wasserzähler verbaut. Hier könne es bei einer verbrauchsgenauen Abrechnung zu Problemen bei Doppelnutzung oder weiteren Einrichtungen wie Jugend- und Vereinsräumen kommen. „Trotz der Vorteile, die eine verbrauchsgenaue Abrechnung mit sich bringt, ist diese Variante nur umzusetzen, wenn erhebliche bauliche Veränderungen an den Versorgungsleitungen vorgenommen werden.“ Auch der Mehraufwand der Verwaltung sei hier zu beachten, welche nach jeder Veranstaltung die besagten Zähler ablesen, notieren und für eine Kostenabrechnung an die Stadtverwaltung weiterleiten müsste.

Die Verwaltung schlägt deshalb vor, dass die Stadt Herzberg die Benutzungsgebühren der Dorfgemeinschaftshäuser Lonau und Scharzfeld, das Bürgerhaus Pöhlde und das Haus des Gastes in Sieber um 20 Prozent zur Haushaltssicherung sowie um eine halbjahresabhängige Energiepauschale erhöht.

Ortsbürgermeister Thomas Beck äußerte gleich eingangs seine Bedenken zu der Errechnung der Gebühren. So stünden in der Grundrechnung dem DGH Scharzfeld bei 288 Nutzungen ein Verbrauch von 2.600 kW der Verbrauch des DGH Lonau mit 2700 kW bei 56 Nutzungen gegenüber. Hier habe Ortsbürgermeister Thomas Beck die Stadtverwaltung gebeten, die einzelnen Mieter und die Energieverbräuche darzustellen, um dann auch die Verteilung der anfallenden Kosten nachvollziehbar begründen zu können.

Im Rahmen der Bürgerfragestunde sei von Gerd Herrmann zudem zu bedenken gegeben worden, dass der Energieverbrauch der Ranger-Station, die 365 Tage im Jahr besetzt ist, schon sehr genau betrachtet werden sollte, da zu vermuten sei, dass sie einen durchaus relevanten Anteil an den Energiekosten ausmachen.

Unverständnis herrschte im Gremium auch darüber, wieso Objekte verschiedener Größen den gleichen Mietkostenbetrag erhalten sollten. „Es ist nicht mit gutem Gewissen vertretbar, dass das DGH Scharzfeld kostenbezogen mit dem DGH Lonau gleichgesetzt wird.“ Geschlossen sprach sich das Gremium um den Ortsbürgermeister für eine detaillierte Kostenrechnung vor und vertagte im Anschluss den Beschluss.

Frage nach Obdachlosenunterkunft

Unmut und Sorge herrschten indes bei den Bürgerinnen und Bürgern in Bezug auf die Besetzung der Obdachlosenunterkunft. Vor allem ging es hier um die mangelnde Information zum Einzug der dort aktuell lebenden Person, worüber im Ort selbst völlige Unkenntnis herrschte. Aus diesem Grund plädierte Thomas Beck für eine bessere Kommunikation zwischen Stadtverwaltung und Ortsvertretern, dadurch eine bessere Zusammenarbeit und die Zuarbeit der beteiligten Vertreter der Ortschaft auch die Stadt Geld und Zeit sparen könne, so der Ortsbürgermeister. Zum anderen sei die Person im Ort bereits einige Male verhaltensauffällig geworden und soll unter anderem mehrfach die Polizei zu Feierlichkeiten im DGH Lonau gerufen haben.

Auf die Frage einer Bürgerin, wie lang der Durchschnittsaufenthalt in derartigen Unterkünften dauert, konnte die Stadt Herzberg nur vermuten: „Im Schnitt sind es um die drei Tage, allerdings kann man das nie genau abschätzen. Eine Maximalaufenthaltsdauer gibt es hier nicht.“