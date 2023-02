Für den Wulftener Karneval Club lief auch in diesem Jahr wieder vieles anders: Da das Wulftener Schützenhaus noch immer saniert wird, musste der WKC mit seinen beiden Büttenabenden nach intensiver Suche in die Mehrzweckhalle Lindau ausweichen.

Der Vorsitzende Christian Heise begrüßte an beiden Abenden die Gäste und machte in seiner Rede deutlich, dass er sich sehr darüber freue, dass die Lindauer den WKC so gastfreundlich aufgenommen hatten. Trotzdem wünschte er sich, 2024 wieder alle in den heimischen Hallen des Wulftener Schützenhauses begrüßen zu können – und unterstrich das Ganze mit einer Ankündigung: „Wenn wir 2024 wieder im Schützenhaus Wulften Karneval feiern können, halte ich meine Eröffnungsrede nur in Badehose und Schwimmflossen bekleidet.“ Danach machte er die Bühne frei für den Elferrat und die Prinzenpaare.

Nachdem am Freitag noch der traditionelle Elferrat mit dem Kinderprinzenpaar Prinz Casper I. und Prinzessin Fryda I. und dem Prinzenpaar Prinz Stefan II. und Prinzessin Jenni III Einzug erhielt, gab es Samstag eine Überraschung: Das erste Mal in der Geschichte des WKC führte ein Frauenelferrat durch das Programm und betrat mit den Prinzenpaaren zusammen die Bühne. Die Damen erhielten durchweg positives Feedback.

WKC feiert seine Büttenabende in Lindau Foto: Wulftener Karneval Club e.V. / Verein

„Das bunt gemischte Programm begeisterte die Zuschauer und die Stimmung war an beiden Abenden sehr gut“, resümieren die Verantwortlichen des WKC im Nachgang. Die DJs von Eventmusik sorgten zwischendurch mit der einen oder anderen Schunkelrunde für zusätzliche Bewegung.

Tänze, Büttenreden, Sketche

Auf der Bühne führten die Kinder- und Prinzengarde ihre Tänze auf und ernteten dafür stehenden Applaus – ebenso wie die drei Tanzmariechen. Zum Abschluss der Abende präsentierte die Jugendgarde einen Showtanz.

Zwischen den Tanzdarbietungen gab es Sketche und Büttenreden. So trafen sich Sina Winnemuth, Pia Rohr, Laura Heuer, Carina Kahle und Mia Lohrengel in einer Phobien-Selbsthilfegruppe und klagten ihr Leid. Die jungen Damen standen alle das erste Mal mit einem Sketch auf der Bühne. Die elfjährige Leni Winnemuth präsentierte sich indes schon zum zweiten Mal auf der Bühne. Außerdem stand der Wulftener Thorsten Hillebrecht in der Bütt und philosophierte über Wulften, Politik und ganz normale Familienprobleme.

„Wir konnten an beiden Abenden auch wieder viele Ehrengäste und befreundete Vereine begrüßen. Es ist immer schön, wenn unsere Freunde aus Bilshausen, Desingerode, Hilkerode, Krebeck, Pöhlde, Wollbrandshausen und dieses Jahr zum ersten Mal aus Hollenstedt mit uns gemeinsam feiern“, erklären die Verantwortlichen des Wulftener Karneval Clubs.

Auch nach dem Ende des offiziellen Programms wurde ausgelassen weiter gefeiert, bis um 2 Uhr das Ende eingeläutet wurde, da der letzte Shuttlebus zurück nach Wulften fuhr.

Zum Abschluss des Wulftener Karnevals lädt der WKC am kommenden Samstag, 11. Februar, um 14 Uhr alle interessierten Kinder mit ihren Angehörigen zum Kinderumzug ein. Gestartet wird am Schulhof, wo der Umzug nach einer Runde durch das Dorf auch wieder endet. Im Anschluss dürfen sich die Kinder bei Musik und Spielen in der Turnhalle austoben. Die Kindergarde sowie die Tanzmariechen führen dann noch ein weiteres Mal ihre Tänze auf. Am Ende erhalten alle Kinder vom Kinderprinzenpaar ein kleines Geschenk.

Eine Auswahl der besten Bilder finden Sie in der Galerie: http://WKC_feiert_seine_Büttenabende{esc#237584679}[gallery]