Ein dreifaches „Helau!“ für den PCC

Was lange währte, wurde am Wochenende endlich wieder gut: Nach einer langen und kräftezehrenden Corona-Pause durfte der Pöhlder Carneval Club (PCC) wieder mit seinen Büttenabenden in die närrische Zeit starten.

Gespannt verfolgt wurde der Tanz des diesjährigen Prinzenpaares. Foto: PCC Pöhlde / Verein

Das große Festzelt auf dem Schützenplatz ist voll, die Stimmung ist ausgelassen – und die gut durchdachten Showeinlagen des PCC sorgen für Lacher und Applaus. So begeisterten die Gardemädchen mit energiegeladenen Choreographien, die Mitglieder des Vereins spielten witzige Einlagen mit bunten Themen und Gäste wie das Potpourri der Travestie steigerten an beiden Abenden die ohnehin ausgelassene Publikumsstimmung.

Der Höhepunkt für den Verein steht jedoch noch aus: Am 20. Februar wird der große Umzug zum Rosenmontag stattfinden.

Eine Auswahl der Bilder finden sie in der Bildergalerie:

Büttenabend des PCC Pöhlde Büttenabend des PCC Pöhlde Der Eröffnungstanz. Foto: Nina Schmitzer / HK

Büttenabend des PCC Pöhlde In Sachen Geschick und Können stand das Kinder-Tanzpaar den Erwachsenen in Nichts nach. Foto: Nina Schmitzer / HK

Büttenabend des PCC Pöhlde Perfekt einstudiert waren die Choreographien. Foto: Nina Schmitzer / HK

Büttenabend des PCC Pöhlde Auch im Team konnten die Garde-Tänzerinnen überzeugen. Foto: Nina Schmitzer / HK

Büttenabend des PCC Pöhlde Mit viel Energie und aufwendigen Chorepgraphien zeigten die Tänzerinnen ihr Können. Foto: Nina Schmitzer / HK



Büttenabend des PCC Pöhlde Mit viel Energie und aufwendigen Choreographien zeigten die Tänzerinnen der Garde mehrfach ihr Können. Foto: PCC Pöhlde / Verein

Büttenabend des PCC Pöhlde Begleitet von der Garde präsentierte sich auch das Kinderprinzenpaar. Foto: PCC Pöhlde / Verein

Büttenabend des PCC Pöhlde Gespannt verfolgt wurde der Tanz des diesjährigen Prinzenpaares. Foto: PCC Pöhlde / Verein

Büttenabend des PCC Pöhlde Akrobatische Duotänze standen auch auf dem Festprogramm. Foto: PCC Pöhlde / Verein

Büttenabend des PCC Pöhlde Mit Charme, prächtigen Kostümen und Witz sorgte das Potpourri der Travestie für gute Stimmung. Foto: PCC Pöhlde / Verein



Büttenabend des PCC Pöhlde Eine ganz besondere Version des Disneyfilms "Frozen" sorgte für Lacher. Foto: PCC Pöhlde / Verein

Büttenabend des PCC Pöhlde Mit rosa Tütüs und grünen Froschkostümen überzeugten die kleinen Tänzerinnen und Tänzer. Foto: PCC Pöhlde / Verein

Büttenabend des PCC Pöhlde Magisch wurde es mit einer ganz eigenen Version von Harry Potter. Foto: PCC Pöhlde / Verein