Wählergruppe in Wulften nimmt sich viel vor

Nach gut einem Jahr wurde in der jüngsten Mitgliederversammlung der Wählergruppe Zukunft Wulften (WZW) Bilanz gezogen. Die Wählergruppe hat sich im Kommunalwahlkampf auf die Erreichung von Klimazielen fokussiert. Das Ziel Wulften soll „Klimadorf Nummer 1“ in Südniedersachsen werden. So wurde das bereits bestehende Wohnungsbauförderprogramm auf Initiative der WZW so verändert, dass nun auch die Installation einer Photovoltaikanlage mit je 2.000 Euro pro Wohnhaus von der Gemeinde gefördert wird. Bereits seit 2007 fördert die Gemeinde energetische Maßnahmen bei Neubauten und ist damit anderen Gemeinden weit voraus.

Weiterhin habe die WZW die Umstellung der Straßenlampen auf LED-Lampen angestoßen und auf der letzten Ratssitzung einen Arbeitsauftrag an die Verwaltung erteilt. Laut Berechnung können so mindestens 8.600 Euro, wahrscheinlich aber inzwischen weit mehr Stromkosten in der Gemeinde gespart werden. Diese Investition soll etwa 40.000 Euro betragen, auch hier werden die Kosten inzwischen höher sein. Die Amortisationszeit betrage etwa fünf Jahre. Diese Mittel konnten auf Vorschlag der WZW durch Veränderung der internen Finanzbeziehungen in der Samtgemeinde erreicht werden, und wurden im Haushalt der Gemeinde Wulften bereitgestellt. Weitere Dauerthemen seien die Renovierung des Schützenhauses und die Erneuerung von Brücken.

Fertigstellung des Schützenhauses für Mitte 2023 geplant

Das Schützenhaus ist inzwischen entkernt und viele Gewerke sind vergeben worden, die Kosten werden inzwischen auf 2,5 bis 3 Millionen Euro geschätzt. Der Fertigstellungstermin ist für Mitte 2023 geplant. Die zugesagten Fördermittel in Höhe von 500.000 Euro sind bis zum 1. Juni 2023 befristet. Auf Vorschlag der WZW sollte das Schützenhaus in einen „wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb“ überführt werden. Der Vorteil wäre, dass man die Vorsteuer in Höhe von mindestens 400.000 Euro vom Finanzamt zurückholen könnte. Der Auftrag wurde in der Sitzung des Ausschusses für Entwicklung, Bauen und Finanzen im September an die Verwaltung erteilt, der Vorschlag wird zurzeit mit einem Steuerbüro abgeklärt. Eine weitere große Baumaßnahme betrifft die Erneuerung der Brücke in der Breiten Straße. Die vorläufigen geschätzten Kosten lagen zunächst bei rund 415.000 Euro. Inzwischen wurden die Kosten in einem Nachtragshaushalt um 250.000 erhöht. Die Förderung beträgt rund 265.000 Euro. Neben der Brücke in der Breiten Straße sind einige andere Brücken abgängig und müssen nach und nach ersetzt oder renoviert werden.

20 Kinder haben keinen Platz im Kindergarten

Großes Thema ist auch der Kindergarten in Wulften. Zurzeit haben 20 Kinder keinen Platz im Kindergarten, da die Gruppen ausgelastet sind. Hier prüfe die WZW gemeinsam mit dem Kirchenkreis Harzer Land und der Kirchengemeinde sowie der Landesschulbehörde, wo man diese Kinder unterbringen können. Ein Vorschlag war, den Bewegungsraum im Dachgeschoss des Kindergartens zu nutzen. Diese Prüfung steht noch aus. Es gibt weitere Vorschläge die Kinder in Wohncontainern oder in der Oberschule unterzubringen. Die Umbaukosten beziehungsweise Kosten hierfür belaufen sich auf zwischen 840.000 Euro und 1,25 Millionen Euro, und ist kaum bezahlbar. Am Ende des Jahres läuft ist die Betreuungsvereinbarung nach SGB VIII mit dem Landkreis Göttingen aus. Vom Landkreis wird die Verlängerung des Vertrages angestrebt. Bis zum 30. November muss entschieden werden, ob wir man die Betreuung der Kinder weiterhin übernehmen wolle oder die Aufgabe an den Landkreis zurückgibt. Ein weiteres Thema war die Nachmittagsbetreuung der Grundschulkinder. Hier konnte eine Lösung mit der Lebenshilfe in Herzberg erreicht werden. Benjamin Waßmann sei hier aus der Gruppe WZW federführend.

Ein weiteres Wahlziel der WZW ist der Ausbau des Radwegenetzes. Favorisiert werde der Ausbau südlich der Bahnlinie von der Ölmühle bis zum ehemaligen Bahnhof mit Anbindung an den Radweg nach Bilshausen. Der zweite Vorschlag sieht vor, den ehemaligen Kommunalverbindungsweg nach Albrechtshausen auszubauen. Hier erreicht man die Anbindung an das Radwegenetz des Landkreises Northeim. Der Antrag wurde von der WZW im Juni an den Rat der Gemeinde Wulften herangetragen und soll von der Verwaltung mit dem Landkreis Göttingen abgestimmt werden. Für den Ausbau gibt es von verschiedenen Institutionen Fördermittel.

Straßenausbaubeiträge und Ausbau des Glasfasernetzes

Auch die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge war ein Wahlziel vor der letzten Kommunalwahl. „Die Gestaltung ist schwierig, es gibt erhebliche Vorgaben, die kaum erfüllt werden können. Wir haben uns mit den sogenannten wiederkehrenden Beiträgen der Sache angenähert“, so die WZW.

Der Ausbau des Glasfasernetzes stand ebenfalls auf der Agenda. Dieses Ziel wird durch den Ausbau mit der Deutschen Glasfaser inzwischen vorangetrieben. In der Sitzung des Ausschusses für Entwicklung, Bauen und Finanzen im Juni dieses Jahres wurde die Ausweisung eines neuen Baugebietes im Bereich Schillerstraße/Feldstraße vorgeschlagen. Die WZW habe mit einer Mail an die Verwaltung den Antrag gestellt, einen entsprechenden Aufstellungsbeschluss für das Baugebiet zu erstellen. Dieser Antrag wird am 15. November im Verwaltungsausschuss beraten. Schon seit Jahren versucht die Gemeinde Wulften die Finanzbeziehungen in der Samtgemeinde zu ändern. Bisher wurde die Samtgemeindeumlage ausschließlich nach der Steuerkraft der Gemeinden erhoben, dabei habe die Gemeinde Wulften (als bisher steuerstärkste Gemeinde) in der Regel die höchsten Umlagen im Verhältnis zu den anderen Gemeinden gezahlt, so die WZW. Das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz sieht aber auch die Möglichkeit vor, die Berechnung der Umlage zu 50 Prozent Steuerkraft und 50 Prozent Einwohnerzahlen zu berechnen.

„Uns ist es in der neu gebildeten Gruppe CDU/WZW in der Samtgemeinde gelungen, die Berechnung ab dem Haushaltsjahr 2022 auf diese neue Regelung umzustellen. Gleichzeitig habe die WZW bei Durcharbeitung des Haushaltes der Samtgemeinde sogenannte Haushaltsreste in Höhe von 140.000 Euro gehoben und damit die Gemeinden entsprechend entlastet. Die Gemeinde Wulften konnte damit über 56.000 Euro in ihren Haushalt einfließen lassen.

Die Gemeinde Wulften wird sich im nächsten Jahr vorrangig mit den Themen Fertigstellung Schützenhaus, Brückenneubau Breite Straße, Regelung Kindergarten und Ausweisung Neubaugebiet beschäftigen. Für die Samtgemeinde will sich die WZW mit weiteren Änderung der Finanzbeziehungen, der Förderung Feuerwehrwesen, dem Neubau des Feuerwehrhauses in Wulften und der Anschaffung von Fahrzeugen beschäftigen. Des weiteren gehe es auch um den Erhalt der Samtgemeinde, den Erhalt des Schwimmbades, die Errichtung von PV-Anlagen auf Grundschulen und die Digitalisierung.

„Die finanziellen Möglichkeiten werden voraussichtlich durch die Energiekrise stark eingeschränkt“, so die WZW, denn die Verwaltung rechne mit einer Vervielfachung des Strom- und Gaspreises. Ob somit alle geplanten Projekte so durchgeführt werden können, bleibt daher abzuwarten.