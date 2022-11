Versammlung IGBCE demonstriert vor Papierfabrik in Herzberg

Rund 100 Mitarbeiter der Kappa trafen sich in Herzberg zu einer kurzen Demonstration.

Herzberg. Rund 100 Mitarbeitende versammeln sich am Donnerstag angesichts der Tarifverhandlungen zu einem kurzen Protest in Herzberg am Harz.