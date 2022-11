In der Helios Klinik Herzberg wird das 500. Baby 2022 geboren

Herzberg. Nelio wird am 24. Oktober in der Helios Klinik Herzberg/Osterode geboren. Hebammen laden auch wieder zum digitalen Café Babyzeit ein.

Strahlende Gesichter bei Familie Wehmeyer: Gesund und munter kam Nelio am 24. Oktober zur Welt und ist damit die 500. Geburt in der Herzberger Geburtshilfe.

Mit der Geburt von Nelio am 24. Oktober durfte die Helios Klinik Herzberg/Osterode die 500. Geburt in diesem Jahr begleiten. Am Dienstagabend um 19.19 Uhr erblickte Nelio in der Helios Klinik Herzberg/Osterode das Licht der Welt. Bei seiner Geburt wog er 3.985 Gramm und war 54 Zentimeter groß.

Mutter und Kind sind wohlauf

Die Eltern, Josephine und Dennis aus Hattorf, sind überglücklich und freuen sich auf die gemeinsame Zeit. Mit den stolzen Eltern freuen sich auch ganz besonders Bruder Luis und Schwester Mila über den Familienzuwachs. Mutter Josephine hat bereits ihre Tochter in der Herzberger Klinik zur Welt gebracht und fühlte sich auch jetzt wieder rundum gut versorgt: „Das gesamte Team der Geburtshilfe hat uns von Anfang an ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. Die herzliche Atmosphäre und die Betreuung durch die Hebamme waren wirklich toll. Wir haben uns sehr gut aufgehoben gefühlt und auf der Familienstation konnten wir die ersten Tage in aller Ruhe mit der Familie genießen.“

Dr. med. Nuray Cimin-Bredée gratulierte der Familie zur Geburt und freut sich besonders über das große Vertrauen: „Die konstant hohen Geburtenzahlen bestätigen uns, dass wir mit unserem Konzept des babyfreundlichen Krankenhauses und der Familienstation richtig liegen, und ist natürlich auch ein großes Lob für die Arbeit unseres erfahrenen Teams. Uns ist besonders wichtig, die Eltern vor, während und auch nach der Geburt zu unterstützen – gemeinsam mit unserem Hebammenteam nehmen wir uns viel Zeit für eine individuelle Betreuung in familiärer Atmosphäre.“

Nächste Informationstage

Am 2. und 16. November laden die Hebammen der Helios Klinik Herberg/Osterode von 9 bis 10 Uhr wieder zum digitalen Café Babyzeit ein, einem Skype-Treffen für Eltern mit Kindern zwischen 0 und 24 Monaten. Hier tauschen sich Mütter und Väter zu ihren Erfahrungen, Sorgen und Wünschen aus, ganz egal ob ihre Kinder gestillt oder nicht (mehr) gestillt werden. Alle Themen und Fragen, die Eltern gerade bewegen, beim Café Babyzeit zur Sprache kommen – gemütlich von Zuhause aus. Es können auch fachliche Fragen mitgebracht werden: Eine Hebamme und Stillberaterin begleitet den Termin.

Alle Termine finden per Skype statt. Benötigt wird ein internetfähiges Gerät wie iPad, Laptop, PC, Tablet oder Mobiltelefon sowie eine stabile Internetverbindung. Die Skype-Besprechungs-App muss vor der Anwendung einmalig installiert werden, eine Anmeldung oder ein Benutzerkonto ist nicht notwendig. Alternativ können sich Interessierte auch per Telefon in die Veranstaltung einwählen.

Anmeldung vornehmen

Die Einwahldaten sind jeweils aktuell auf der Webseite der Klinik zu finden unter www.helios-gesundheit.de/geburtshilfe-herzberg. Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erklären sich die Teilnehmer einverstanden, dass weitere Teilnehmer gegebenenfalls ihre Skype-Namen, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern sehen können. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.