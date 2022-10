Halloweenfeier des Jugendzentrums Herzberg: Holz gesucht

Zu Halloween findet im Jugendzentrum im Park (Domeyerweg 1, Herzberg am Harz) eine Party zur Geisterstunde statt.

Jeder Jugendliche, der sich gruseln möchte, kann dort hinkommen, so die Organisatoren. Es wartet eine Geisterbahn, die es in sich hat: Aus Licht und Nebel treten Gestalten hervor, die nur ein Ziel haben – zu erschrecken. Sollten mutige Teilnehmer es geschafft haben, die ersten Geister hinter sich zu bringen, sind sie im Jugendzentrum zur Geisterparty herzlich willkommen. Ein schaurig schöner Abend in mystischer Atmosphäre mit gespenstischen Klängen, Livemusik und so manches mehr erwartet Gäste. Wer möchte könne sich gruselig verkleiden.

Alkohol ist bei der Feier nicht erlaubt. Beginn der Geisterstunde ist um 20 Uhr für alle ab 13 Jahren, ab 22 Uhr dürfen dann nur noch die über 16-jährigen teilnehmen, mitgebracht werden sollte dabei stets den „Muttizettel“, wenn Teilnehmer bis 24 Uhr dabei sein wollen. Mutige Eltern oder andere Erziehungsberechtigte können jedoch auch gerne an dem Gruselspaß teilnehmen. Eintritt ist frei. Ausreichend Parkmöglichkeiten sind rund um den Bereich des Jugendzentrums vorhanden.

Holzspenden für das Betreiben des Lehmofens gesucht

Auch für Essen und Trinken sei ausreichend gesorgt, versichert das Jugendzentrum: Torsten Klein und sein Big Berthe BBQ Team bieten Bratwurst, Krakauer und Pommes an, die Harzer Sonnenzwerge bieten frische Pizza aus dem Lehmofen im Park. Für die Aktion sucht 1. Vorsitzender Frank Abraham noch Unterstützung in Form von Holzspenden: „Es fehlt noch Buchen- und Eichenholz um den Lehmofen dauerhaft bei Hitze zu halten. Wir wissen, dass Holz aktuell sehr teuer ist, würden den Kindern aber gerne eine Freude machen. Auch kleine Spenden würden schon helfen.“ Neben der Pizza will das Team auch Stockbrot und Feuerkörbe bereitstellen. Wer Holz für die Aktion abgeben kann und möchte, solle sich unter 0162/3086692 bei Frank Abraham selbst melden. „Das Holz würde ich selbstverständlich auch selbst bei den Anruferinnen und Anrufern abholen.“